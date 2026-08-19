रेल्वेच्या तिकिटावर छिद्रे का असतात? खरं कारण जाणून वाटेल आश्चर्य!

Yashwant Kshirsagar
रेल्वेचे तिकीट खरेदी करताना दोन्ही कडांवर दिसणारी छोटी छिद्रे अनेकांना गूढ वाटतात. ही छिद्रे का असतात, याबाबत अनेक गैरसमज आहेत.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
बहुतेक लोक समजतात की तिकीट सहज फाडता यावे म्हणून ही छिद्रे ठेवली जातात. मात्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
या सूक्ष्म छिद्रांना अधिकृतपणे ‘स्प्रॉकेट होल्स’ (Sprocket Holes) म्हटले जाते. त्यांचा उद्देश छपाई प्रक्रियेशी संबंधित होता.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
ऑनलाइन बुकिंग आणि आधुनिक प्रिंटर येण्यापूर्वी रेल्वे लाखो तिकिटे छापण्यासाठी कागदाचे सलग रोल वापरत असे.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
त्या काळात डॉट-मॅट्रिक्स प्रिंटर वापरले जात. या प्रिंटरमध्ये लहान दाते असलेली गिअर्स होते.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
गिअर्स तिकिटाच्या कागदावरील स्प्रॉकेट होल्समध्ये अडकत आणि कागद नियंत्रित वेगाने, अगदी सरळ रेषेत पुढे सरकत असे.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
गाडी क्रमांक, तारीख, स्थानके, भाडे आणि सीट यासारखी महत्त्वाची माहिती चुकीच्या ठिकाणी छापली जाऊ नये म्हणून ही छिद्रे कागद योग्य स्थितीत ठेवत असत.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
कालांतराने डॉट-मॅट्रिक्स प्रिंटरची जागा वेगवान व शांत थर्मल प्रिंटरने घेतली. यात रोलर-आधारित प्रणाली असल्याने स्प्रॉकेट होल्सची गरज राहिली नाही.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
आज थर्मल प्रिंटरमुळे कागदाच्या कडांवर छिद्रे ठेवण्याची आवश्यकताच उरलेली नाही. जुनी यंत्रणा पूर्णपणे बदलली आहे.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
आता बहुतेक प्रवासी ई-तिकीट किंवा मोबाईलवर PNR दाखवतात. कागदी तिकिटावरील ही छोटी छिद्रे आता जुन्या तंत्रज्ञानाची सुंदर आठवण बनली आहेत.
Why Train Tickets Have Holes
esakal
Police Meaning
esakal