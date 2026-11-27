बाळकृष्ण मधाळे
रेल्वे रुळांच्या खाली आणि आजूबाजूला दिसणारे दगड केवळ सजावटीसाठी नसतात. रेल्वे मार्ग सुरक्षित, मजबूत आणि स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांचा महत्त्वाचा उपयोग होतो. या दगडांना 'बॅलास्ट' (Ballast) म्हणतात.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
बॅलास्टमधील धारदार कडा असलेले दगड एकमेकांत घट्ट अडकून बसतात. त्यामुळे रेल्वे रुळ आणि स्लीपर त्यांच्या जागेवर स्थिर राहतात. रुळांची हालचाल होण्याचा धोका कमी होतो.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
रेल्वे गाडी हजारो टन वजनाची असू शकते. गाडी जाताना रुळांवर पडणारा प्रचंड भार बॅलास्टच्या माध्यमातून सोसला जातो. त्यामुळे जमिनीवर एका ठिकाणी जास्त दाब पडत नाही.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
दगडांमधील मोकळ्या जागेमुळे पावसाचे पाणी सहजपणे खाली झिरपते आणि वाहून जाते. त्यामुळे रुळांच्या आसपास पाणी साचण्याचे प्रमाण कमी होते.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
रेल्वेच्या सततच्या वाहतुकीमुळे रुळांवर मोठा दाब पडतो. बॅलास्ट हा भार सोसून स्लीपर आणि रुळांना खाली जमिनीत खचण्यापासून किंवा असमान पद्धतीने बसण्यापासून रोखण्यास मदत करतो.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
रेल्वे गाडी धावताना मोठ्या प्रमाणात कंपने निर्माण होतात. बॅलास्टमुळे या कंपनांचा काही प्रमाणात परिणाम कमी होतो. परिणामी, रेल्वे मार्गावरील स्थिरता राखण्यास मदत होते.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
या दगडांना धारदार कडा असतात. त्यामुळे ते एकमेकांत घट्ट अडकतात. यामुळे रेल्वे रुळांची बाजूला किंवा पुढे-मागे होणारी हालचाल नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
कालांतराने बॅलास्टमध्ये माती, धूळ आणि इतर कचरा जमा होतो. त्यामुळे पाणी निचरा होण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. यासाठी रेल्वेकडून दगडांची साफसफाई केली जाते. गरजेनुसार खराब किंवा निकामी दगड बदलले जातात.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
रुळांना आधार देणे, भार सोसणे, पाण्याचा निचरा करणे आणि मार्गाची स्थिरता राखणे अशी अनेक कामे बॅलास्ट करतो. त्यामुळे रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवण्यात या छोट्या दगडांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Why Are Stones Placed Under Railway Tracks?
esakal
World's most romantic bird
esakal