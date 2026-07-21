एकदा लावा, दर पावसाळ्यात फुलांनी बहरणारी रेन लिली

Pranali Kodre
'रेन लिली' (Rain Lily) असं नाव पडण्याचं कारण म्हणजे उन्हाळ्यानंतर जेव्हा पावसाचा पहिला थेंब यावर पडतो, तेव्हा याला अचानक आणि वेगाने कळ्या येऊन फुले उमलतात.
Rain Lily Plant
Sakal
रेन लीली ही कंदयुक्त (Bulb) वनस्पती असून याचे कंद एकदा मातीत लावले की दरवर्षी पावसाळ्यात स्वतःहून अंकुरतात आणि बहरतात. त्यासाठी नवीन कंद लावण्याची गरज नसते.
Rain Lily Plant
Sakal
रेन लिलीमध्ये पांढरा (White), गुलाबी (Pink), पिवळा (Yellow) आणि फिकट नारंगी (Apricot) अशा वेगवेगळे रंग पाहायला मिळतात.
Rain Lily Plant
Sakal
अगदी कमी देखभालीतही रेन लिली छान वाढते.
Rain Lily Plant
Sakal
रेन लिली आकाराने लहान असल्याने छोट्या कुंड्यांमध्ये, बाल्कनीमध्ये किंवा बागेत बॉर्डर (Border) तयार करण्यासाठीही लावता येते.
Rain Lily Plant
Sakal
रेन लिलीला ४ ते ६ तास थेट सूर्यप्रकाशाची गरज असते. सावलीत फक्त पाने वाढतात, पण फुलं येत नाहीत.
Rain Lily Plant
Sakal
पावसाळ्यानंतर हे झाड सुप्त अवस्थेत जाते.हिवाळ्यात फुलं नसली येत तरी कंद मातीत सुरक्षित राहातात.
Rain Lily Plant
Sakal
कुंडीतील माती भुसभुशीत आणि पाण्याचा निचरा करणारी असावी. तसेच पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कुंडीखाली छिद्र असावं.
Rain Lily Plant
Sakal
Why Tulsi Leaves Turn Yellow
Sakal