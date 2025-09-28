रेनकोटचा शोध कोणी आणि कसा लावला?

सकाळ डिजिटल टीम

रेनकोटचा शोध

पावळ्यात ज्या रेनकोटची आपल्याला सर्वाधीक गरज भासते आशा या रेनकोटचा शोध कोणी आणि कसा लावला जाणून घ्या.

चार्ल्स मॅकिन्टॉश

रेनकोटचा (Waterproof Fabric) व्यावसायिक शोध चार्ल्स मॅकिन्टॉश (Charles Macintosh) यांनी लावला. त्यांनी १८२३ मध्ये त्यांच्या शोधाचे पेटंट (Patent) घेतले, आणि १८२४ मध्ये पहिल्या व्यावसायिक रेनकोटचे उत्पादन सुरू केले.

समस्या

रबर उष्णतेमुळे चिकट आणि थंडीमुळे कडक होत असल्यामुळे, त्याचा थेट वापर कपड्यांवर करणे शक्य नव्हते.

रसायन

मॅकिन्टॉश यांनी रबरमध्ये गॅसोलीन (naphtha) नावाचे रसायन मिसळून रबराचे पातळ द्रावण (Solution) तयार केले.

उत्पादन पद्धत

त्यांनी दोन कापडी तुकड्यांच्या (Two layers of fabric) मध्ये या रबराच्या द्रावणाचा जलरोधक थर (Waterproof layer) लावला. या पद्धतीमुळे रबर थेट हवेच्या संपर्कात आले नाही, त्यामुळे रेनकोट चिकट झाला नाही आणि कपडा लवचिक राहिला.

पहिला रेनकोट

या जलरोधक कापडापासून तयार केलेल्या रेनकोटला 'मॅकिन्टॉश' (Mackintosh/Mac) या नावाने ओळख मिळाली.

कारखाना

त्यांनी चार्ल्स मॅकिन्टॉश अँड कंपनी (Charles Macintosh and Co.) स्थापन करून रेनकोटचे उत्पादन सुरू केले.

पुढील सुधारणा

नंतर थॉमस हॅनकॉक या सहकाऱ्याने व्हल्कनायझेशन (Vulcanization) प्रक्रिया वापरून रबराला अधिक टिकाऊ बनवण्यात मदत केली.

प्रभावी मार्ग

मॅकिन्टॉश यांच्या या शोधाने पावसापासून संरक्षणासाठी एक नवीन आणि प्रभावी मार्ग दिला, ज्यामुळे त्यांचे नाव आजही रेनकोटच्या समानार्थी वापरले जाते.

