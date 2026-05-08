“राजा शिवाजी” सिनेमातील ‘हे’ मंदिर कुठे आहे माहिती?

Apurva Kulkarni
सध्या सगळीकडे राजा शिवाजी सिनेमाची चर्चा सुरु आहे. बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेमा चांगली कमाई करत आहे.
Krishna Bai Temple
esakal
या सिनेमात शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची गाथा दाखवण्यात आली आहे. सध्या हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतोय.
Krishna Bai Temple
esakal
राजा शिवाजी सिनेमामध्ये एक मंदिर दाखवण्यात आलय. ज्याची सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगलीय. परंतु ते मंदिर कुठे आहे माहिती आहे का?
Krishna Bai Temple
esakal
हे मंदिर महाबळेश्वर इथलं आहे. तसंच या मंदिराला कृष्णाबाई मंदिर सुद्धा म्हटलं जातं.
Krishna Bai Temple
esakal
महाबळेश्वर मंदिरापासून पूर्वेकडे कृष्णाबाई मंदिर आहे. या मंदिरातील खांबांवर सारखेच नक्षीकाम करण्यात आलय.
Krishna Bai Temple
esakal
या मंदिराच्या गर्भगृहात मध्यभागी शाळुंका असलेले आयताकृती शिवलिंग सुद्धा आहे. या लिंगाचा भाग डमरुसारखा आहे.
Krishna Bai Temple
esakal
कृष्णाबाई मंदिर हे जुन्या महाबळेश्वरमध्ये आहे. तसंच इथूनच कृष्णा नदीचे उगमस्थान मानले जाते.
Krishna Bai Temple
esakal
Jijau
esakal