“राजा शिवाजी” सिनेमातील ‘हे’ मंदिर कुठे आहे माहिती?

Apurva Kulkarni

राजा शिवाजी

सध्या सगळीकडे राजा शिवाजी सिनेमाची चर्चा सुरु आहे. बॉक्स ऑफिसवर हा सिनेमा चांगली कमाई करत आहे.

शौर्याची गाथा

या सिनेमात शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची गाथा दाखवण्यात आली आहे. सध्या हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतोय.

मंदिर

राजा शिवाजी सिनेमामध्ये एक मंदिर दाखवण्यात आलय. ज्याची सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगलीय. परंतु ते मंदिर कुठे आहे माहिती आहे का?

कृष्णाबाई मंदिर

हे मंदिर महाबळेश्वर इथलं आहे. तसंच या मंदिराला कृष्णाबाई मंदिर सुद्धा म्हटलं जातं.

महाबळेश्वर

महाबळेश्वर मंदिरापासून पूर्वेकडे कृष्णाबाई मंदिर आहे. या मंदिरातील खांबांवर सारखेच नक्षीकाम करण्यात आलय.

शिवलिंग

या मंदिराच्या गर्भगृहात मध्यभागी शाळुंका असलेले आयताकृती शिवलिंग सुद्धा आहे. या लिंगाचा भाग डमरुसारखा आहे.

कृष्णा नदी

कृष्णाबाई मंदिर हे जुन्या महाबळेश्वरमध्ये आहे. तसंच इथूनच कृष्णा नदीचे उगमस्थान मानले जाते.

