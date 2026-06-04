लग्न सोडून IPL खेळायला गेला आणि घडवला इतिहास; रजत पाटीदारची प्रेरणादायी कहाणी

Varsha Balhe

2 ट्रॉफी

लग्न सोडून IPL खेळायला गेला... आज RCB ला 2 ट्रॉफी जिंकवणारा कॅप्टन!

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

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esakal

बॉलिवूड

रजत पाटीदारची ही कहाणी एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटापेक्षा कमी नाही.

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

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esakal

लग्न

9 मे 2022 रोजी रजतचं लग्न होणार होतं. पत्रिका वाटल्या होत्या आणि सर्व तयारी पूर्ण झाली होती.

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

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esakal

फोन

ऐन लग्नाच्या आधी RCB कडून फोन आला. जखमी खेळाडूच्या जागी रजतला संघात बोलावण्यात आलं.

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

|

esakal

करिअर

एका बाजूला लग्न आणि दुसऱ्या बाजूला IPL मधून करिअर घडवण्याची सुवर्णसंधी होती.

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

|

esakal

खंबीरपणे

अशावेळी होणारी पत्नी गुंजन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली.

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

|

esakal

शक्यता

गुंजनने रजतला सांगितलं, "स्वप्न पूर्ण होण्याची 1% जरी शक्यता असेल, तर लग्न पुढे ढकलूया."

Rajat Patidar’s Inspiring Journey From Wedding To IPL Glory

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esakal

संधीचं सोनं

रजत RCB मध्ये गेला आणि पहिल्याच संधीचं सोनं करत शानदार शतक झळकावलं.

कॅप्टन

त्यानंतर रजत RCB चा कॅप्टन बनला, संघाला सलग 2 IPL ट्रॉफी जिंकवून दिल्या आणि आज तो भारतीय क्रिकेटमधील मोठं नाव बनला आहे.

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