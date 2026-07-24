राजधानी, शताब्दी, मेल... भारतीय रेल्वेत ट्रेनची नावे कशी ठरतात? प्रत्येकामागे आहे वेगळं कारण...

Vrushal Karmarkar
भारतीय रेल्वे अनेक प्रकारच्या गाड्या चालवते. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की शताब्दी, राजधानी, जन शताब्दी, संपर्क क्रांती आणि मेल गाड्यांची नावे वेगवेगळी का आहेत?
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
या वेगवेगळ्या नावांमागील कारण तुम्हाला माहित आहे का? भारतीय रेल्वे वेगवेगळ्या गरजांनुसार गाड्या चालवते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
काही गाड्या जास्त वेगासाठी बनवलेल्या असतात, तर काहींचा उद्देश अधिक शहरांना जोडणे हा असतो. परिणामी, या गाड्यांची नावे आणि सुविधा वेगवेगळ्या असतात.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
शताब्दी एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वात वेगवान आणि सर्वात प्रीमियम गाड्यांपैकी एक मानली जाते. ती सहसा सकाळी निघते आणि त्याच दिवशी आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
प्रवाशांना खाद्यपदार्थ आणि पेये पुरवली जातात. ती कमी ठिकाणी थांबते. जन शताब्दी एक्सप्रेस ही शताब्दी एक्सप्रेसला एक किफायतशीर पर्याय मानली जाते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
तिचे भाडे शताब्दी एक्सप्रेसपेक्षा कमी असल्यामुळे, अधिक प्रवासी त्यातून प्रवास करू शकतात. तिच्यातील सुविधा शताब्दी एक्सप्रेसच्या तुलनेत किंचित कमी आहेत.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
राजधानी एक्सप्रेस देशाची राजधानी दिल्लीला विविध राज्यांच्या राजधान्या आणि प्रमुख शहरांशी जोडते. ही सर्वात वेगवान लांब पल्ल्याच्या गाड्यांपैकी एक आहे. यात वातानुकूलित डबे असून प्रवाशांसाठी जेवणाची सोयही आहे.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
संपर्क क्रांती एक्सप्रेस देशभरातील विविध राज्ये आणि प्रमुख शहरांमधून दिल्लीला उत्तम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. या गाड्यांना सहसा कमी थांबे असतात. ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होतो.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
टपाल गाड्या मूळतः टपाल पोहोचवण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या होत्या. कालांतराने, त्या प्रवासी वाहतूकही करू लागल्या.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
आज, या गाड्या अनेक शहरांमध्ये आणि लहान स्थानकांवर थांबतात, ज्यामुळे त्या सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
जर तुम्हाला तुमच्या गंतव्यस्थानी लवकर पोहोचायचे असेल, तर शताब्दी किंवा राजधानी एक्सप्रेस हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. अधिक किफायतशीर प्रवासासाठी जन शताब्दीला पसंती दिली जाते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
त्याचबरोबर संपर्क क्रांती आणि मेल गाड्या लांबचे अंतर आणि अनेक स्थानके जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारतीय रेल्वे प्रत्येक प्रकारच्या प्रवाशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या गाड्या चालवते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
त्यामुळे पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही एखाद्या ट्रेनचे नाव पाहाल, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की तिचे नावच तिच्या वैशिष्ट्याबद्दल बरेच काही सांगून जाते.
Indian Railways Name Process Reason
ESakal
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Train Chain Pulling
ESakal