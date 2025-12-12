बस कंडक्टर ते सुपरस्टार : रजनीकांत यांची संपत्ती ऐकून थक्क व्हाल!

Vinod Dengale
सुपरस्टार रजनीकांत फक्त सिनेमॅटिक आयकॉन नाहीत तर ते आता एक फायनान्शियल पॉवरहाउस बनले आहेत.
Superstar
Sakal
देशातील टॉप 10 श्रीमंत अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून त्यांना ओळखले जाते.
Rich Actor
Sakal
रजनीकांत यांच नाव शिवाजीराव गायकवाड असून त्यानंच जन्म 12 डिसेंबर 1950 रोजी बेंगळुरू येथे झाला.
birth
Sakal
फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी बस कंडक्टरची नोकरी करत होते. 1975 मध्ये Apoorva Raagangal चित्रपटातून त्यांनी पदार्पण केल.
Bus Conductor
बिल्ला, Baashha, जेलर या आयकॉनिक फिल्म्स केल्या. त्यांना भारत सरकारचा पद्मविभूषण आणि 2021 चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाला आहे.
Award
Sakal
रजनीकांत यांची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹430–₹500 कोटी आहे.
Networth
Sakal
एका चित्रपटासाठी तब्बल ₹60–₹110 कोटी. जेलर चित्रपटासाठी त्यांनी ₹110 घेतले होते. तर रॉयल्टी आणि हक्कांमधून ₹30–₹50 कोटी कमाई होते.
Income Source
Sakal
पोएस गार्डन बंगला ₹35–₹40 कोटी, केळमबक्कममध्ये फार्महाऊसेस आणि बेंगळुरूतील मालमत्ता अशी तब्बल 100 कोटींची स्थावर मालमत्ता आहे.
Networth2
Sakal
IPL Value
Sakal