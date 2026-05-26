घरीच बनवा मसालेदार ‘राजमा मसाला’; पाहा झटपट सोपी रेसिपी

जेवणात नेहमीच्या त्याच भाज्या खाऊन कंटाळा आला असल्यास संध्याकाळच्या बेतासाठी हॉटेल स्टाईल चमचमीत 'राजमा मसाला' हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय आहे.
या रेसिपीसाठी रात्रभर भिजवलेला राजमा, कांदा, टोमॅटो पेस्ट, आलं-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, कसुरी मेथी, कोथिंबीर, तेल आणि चवीनुसार मीठ गोळा करा.
तसेच फोडणीसाठी जिरे, हिंग आणि भाजीला छान चव व रंग आणण्यासाठी हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला आपल्या सोयीनुसार जवळ ठेवा.
सर्वप्रथम रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवलेला राजमा स्वच्छ धुवून घ्या आणि कुकरमध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी व थोडे मीठ घालून तो चांगला मऊ शिजवून घ्या.
कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे व हिंग परता; नंतर बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो पेस्ट आणि आलं-लसूण पेस्ट घालून मिश्रण मंद आचेवर तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
आता या मऊ शिजलेल्या ग्रेव्हीत लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि हिरव्या मिरच्या घालून परता; नंतर त्यात शिजवलेला राजमा टाकून ५ ते ६ मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या.
भाजी छान मिळून आल्यावर वरून कसुरी मेथी आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरा; हा चविष्ट राजमा मसाला गरमागरम चपाती, पराठा किंवा भातासोबत खाण्यासाठी तयार आहे.
