मुंबईपुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर आहे 'हा' किल्ला, गुलाबी थंडीत एकदा नक्की भेट द्या!

राजमाची किल्ला

मुंबई - पुणे मार्गावर लोणावळ्याजवळ 15 किलोमीटर अंतरावर राजमाची किल्ला आहे.

इतिहास

1657 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बोरघाटावरील राजमाची ,लोहगड, तुंग, तिकोना, विसापूर किल्ले स्वराज्यात दाखल करून घेतले.

दोन दरवाजे

या किल्ल्याला दोन दरवाजे असून मनरंजनच्या माथ्यावर छत नसलेली एक वास्त आणि मोठा तलाव पहायला मिळतो.

लोणावळा

लोणावळ्यापासून तुगांर्ली मार्गे राजमाची गावात पायी जाता येते. पायी वाटेने किल्ल्यावर जाण्यासाठी 3 ते 4 तास लागू शकतात.

सोय

राजमाची किल्ल्याजवळ असलेल्या उधेवाडी गावात राहण्याची सोय होऊ शकते.

तंबू

उधेवाडीमध्ये २ व्यक्तींसाठी तंबूची सोय आहे, ज्यासाठी १ हजार रुपये आकारले जातात.

गडावर सोय

गडावर कोणती खाण्याची सोय नसल्याने तुम्हाला सोबत घेऊन जावं लागेल.

