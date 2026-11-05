राजू शेट्टी अन् ऊसदर आंदोलन

Ashok Jawale
थकीत ३८० रुपयांसाठी निर्धार यात्रा; पोलिसांचा लाठीमार.
२,३५० रुपये पहिल्या उचलीची मागणी; उपोषणाचा इशारा.
सहा जिल्ह्यांत आंदोलन; पोलिस कारवाईत दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू.
३,००० रुपये पहिल्या उचलीची मागणी; साखर कारखान्यांचे गाळप ठप्प.
दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू न देण्याचा इशारा.
२२ दिवसांची पदयात्रा; महामार्ग चक्काजामनंतर दरावर तोडगा.
३,७०० रुपये आणि त्यानंतर ३,७५१ रुपये एकरकमी एफआरपीची मागणी.
५,५०० रुपयांची एकूण मागणी; ४,२०० रुपये पहिल्या उचलीवर चर्चेची तयारी.
Diwali during Shivaji Maharaj era
Sakal