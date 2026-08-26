Raksha Bandhan 2026: चॉकलेट-पर्फ्यूमला करा बाय बाय! बहिणीला द्या 'हे' ६ हटके गिफ्ट्स

Anushka Tapshalkar

स्टायलिश भावंडासाठी चष्म्याची फ्रेम

चष्मा आता केवळ दृष्टीसाठी नाही, तर स्टाइल स्टेटमेंटही आहे. फ्रेमची निवड आवडीने करणाऱ्या भावंडासाठी GKB ची स्टायलिश चष्म्याची जोडी विचारपूर्वक गिफ्ट ठरू शकते.

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

कुर्ती लव्हर्ससाठी कुर्ती

कुर्तीला नेहमी पसंती देणाऱ्या भावंडासाठी त्यांच्या आवडत्या रंग, प्रिंट किंवा पॅटर्नची कुर्ती निवडा. योग्य अॅक्सेसरीजसोबत ती कौटुंबिक लंचपासून सणासुदीच्या कार्यक्रमापर्यंत वापरता येईल.

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

साडीप्रेमी बहिणीसाठी

साडी नेसण्यासाठी खास कारणाची गरज नसणाऱ्या भावंडासाठी Navyasa ची साडी निवडू शकता. ट्रेंडपेक्षा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आणि स्टाइलला साजेशी साडी निवडली तर भेट अधिक खास होईल.

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

ज्यांच्याकडे सगळं आहे, त्यांना द्या ‘अनुभव’

ज्यांच्याकडे आधीच सगळ्या वस्तू आहेत, त्यांना आणखी एक वस्तू देण्याऐवजी एकत्र जेवण, छोटासा आउटिंग प्लॅन किंवा एखादा खास दिवस गिफ्ट करा.

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

आठवणींना द्या गिफ्टचं रूप

महागड्या वस्तूंपेक्षा कधी कधी हस्तलिखित पत्र, जुना फोटो किंवा बालपणीची एखादी खास परंपरा पुन्हा अनुभवणं अधिक भावनिक ठरू शकतं

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

ट्रेंड नाही, व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाचं!

चष्मा, कपडे, कुर्ती, साडी किंवा एखादा अनुभव; गिफ्ट कोणतंही असो, ते भावंडाच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन निवडलं असेल तरच ते खास ठरतं. यंदा ट्रेंडच्या मागे न जाता तुमच्या भावंडाला खरंच आवडेल अशी भेट निवडा!

Raksha Bandhan Gifts for Sister

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sakal

रक्षाबंधनला स्टायलिश दिसायचंय? मग ‘हे’ 7 नेकलेस ट्राय कराच

Stylish Necklace Designs for Raksha Bandhan

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