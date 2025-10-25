डोकेदुखीला Bye-Bye! रोज 5 मिनिट करा रामदेव बाबांचे योगासने

Monika Shinde
डोकेदुखी आजकाल सामान्य समस्या झाली आहे. मानसिक ताण मायग्रेन किंवा रक्तदाबामुळे होऊ शकते.
रामदेव बाबांचे सोपे योगासने फक्त 5 मिनिटांत आराम देतात आणि डोकेदुखी कमी करतात.
दीर्घ ताण, स्क्रीनकडे जास्त वेळ पाहणे, कमी झोप, जास्त कॅफिन किंवा जंक फूड, मोठा आवाज, हवामान बदल आणि हार्मोनल असंतुलन या गोष्टी डोकेदुखी वाढवतात.
भ्रामरी प्राणायाम करून खोल श्वास घ्या आणि आवाज करा. यामुळे मन शांत होते, ताण कमी होतो आणि डोकेदुखी हलके होते. रोज 5 मिनिट हा सराव करा.
अनुलोम- विलोम प्राणायामामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि मेंदूत ऑक्सिजन पुरवठा वाढतो. मानसिक थकवा कमी होतो आणि डोकेदुखीचे प्रमाण कमी होते.
शीतली प्राणायामात जीभ नळीसारखी गोलाकार करा. तोंडातून श्वास घ्या, नाकातून सोडा. शरीर थंड होते, ताण कमी होतो आणि डोकेदुखीपासून आराम मिळतो.
शीतकरी प्राणायामात दात थोडे उघडे ठेवा, श्वास दातांमधून घ्या, नाकातून सोडा. यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही शांत राहतात, डोकेदुखी कमी होते.
या सर्व योगासने सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा संध्याकाळ शांत वातावरणात करा. फक्त 5 मिनिटांचा नियमित सरावही डोकेदुखीला मोठा आराम देतो.
पुरेशी झोप घ्या, भरपूर पाणी प्या, हलका आहार घ्या, मोठ्या आवाजापासून दूर राहा. ध्यान आणि योगासने नियमित केल्यास डोकेदुखी दीर्घकालीन कमी होते.