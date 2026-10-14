शरणागती नाकारली, मृत्यू स्वीकारला; अकबराला धडकी भरवणाऱ्या राणी दुर्गावती

Yashwant Kshirsagar
चंदेल राजपूत वंशातील कन्या आणि गोंडवनाच्या राणी होत्या खऱ्या अर्थाने दुर्गावती भवानी होत्या.त्यांची कहाणी आजही अजरामर आहे.
Rani Durgavati History
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अकबराच्या जुलमी सत्तेसमोर न झुकता राणी दुर्गावती यांनी २४ जून १५६४ रोजी वीरमरण पत्करले. मुघलांशी लढताना त्यांनी स्वतःची तलवार स्वतःच्या छातीत खुपसून घेतली. हा दिवस त्यांचा बलिदान दिवस म्हणून पाळला जातो.
Rani Durgavati History
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राणी दुर्गावती यांची गणना देशातील महान वीरांगनांमध्ये केली जाते. आपली मातृभूमी आणि आत्मसन्मान जपण्यासाठी त्यांनी प्राणांचे बलिदान दिले.
Rani Durgavati History
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त्यांचा जन्म २४ जून १५२४ रोजी—दुर्गा अष्टमीच्या दिवशी—बांदा जिल्ह्यात झाला. त्या कालिंजरचे चंदेल राजा कीर्ती सिंह यांच्या एकमेव कन्या होत्या.
Rani Durgavati History
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राणी बालपणापासूनच घोडेस्वारी, तलवारबाजी आणि तिरंदाजी यांसारख्या युद्धकलांमध्ये निपुण होत्या. त्यांनी तिरंदाजी आणि आग्नेयास्त्रांच्या वापराचे सखोल प्रशिक्षण घेतले होते.
Rani Durgavati History
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दुर्गावती यांचा विवाह गोंड राजा दलपत शाह यांच्याशी झाला. गडमंडला राज्यावर त्यांची सत्ता होती. लग्नानंतर सात वर्षांतच पतीचे निधन झाले.
Rani Durgavati History
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पतीच्या निधनावेळी मुलगा केवळ पाच वर्षांचा होता. राणीने गोंडवानाच्या प्रशासनाची सूत्रे स्वतः हाती घेतली आणि सुमारे १६ वर्षे राज्य केले. त्यांचे राज्य आजच्या जबलपूर परिसराभोवती होते.
Rani Durgavati History
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१५५६ मध्ये माळव्याच्या सुलतान बाज बहादूरने गोंडवानावर आक्रमण केले. राणीने असीम शौर्य दाखवून त्याचा दारुण पराभव केला.
Rani Durgavati History
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१५६२ नंतर मुघलांनी गोंडवानाला साम्राज्यात विलीन करण्याचा प्रयत्न केला. आसफ खानने दोनदा आक्रमण केले. राणी मुलासह हत्तीवर स्वार होऊन रणांगणावर दाखल झाल्या आणि पहिले आक्रमण परतवले.
Rani Durgavati History
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१५६४ च्या निर्णायक लढाईत अनेक बाण लागून राणी गंभीर जखमी झाल्या. सैनिकाने त्यांना मारण्यास नकार दिल्याने त्यांनी स्वतः तलवार छातीत खुपसून शत्रूच्या हाती न जाता वीरमरण पत्करले.
Rani Durgavati History
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