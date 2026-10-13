'जेसीबी'चा रंग नेहमी पिवळा का असतो? खरं कारण ९९ टक्के लोकांना माहितीच नाही

Yashwant Kshirsagar
बांधकाम साइट असो, इमारत पाडण्याचे ठिकाण असो किंवा कचरा डेपो असो सर्वत्र पिवळ्या रंगाची JCB मशीन दिसते. याचा रंग नेहमी पिवळाच का असतो, याचा कधी विचार केला आहे का?
Why JCB Is Yellow
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JCB चा पिवळा रंग फक्त ब्रँडिंगपुरता मर्यादित नाही. त्यामागे रंगांचे विज्ञान आणि सुरक्षिततेचा विचार आहे.
Why JCB Is Yellow
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मानवी डोळ्यांना पिवळा रंग खूप लवकर ओळखता येतो. धूळ, धुकं किंवा कमी प्रकाशातही तो इतर रंगांपेक्षा अधिक स्पष्ट दिसतो.
Why JCB Is Yellow
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पिवळ्या रंगाची तरंगलांबी साधारण ५७० ते ५९० नॅनोमीटर असते. ही तरंगलांबी ‘पिवळ्या-हिरव्या’ पट्ट्याजवळ येते, ज्यासाठी दिवसाच्या प्रकाशात मानवी डोळे सर्वाधिक संवेदनशील असतात.
Why JCB Is Yellow
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समान प्रकाशझोतातही पिवळा रंग इतर रंगांपेक्षा अधिक तेजस्वी दिसतो. गडद किंवा धूसर पार्श्वभूमीवरही तो सहज वेगळा दिसतो.
Why JCB Is Yellow
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म्हणूनच रस्ते सुरक्षा, सुरक्षा जॅकेट्स, धोक्याच्या सूचना देणारे फलक आणि शालेय बसेसचा रंग नेहमी पिवळा ठेवला जातो, कारण तो दुरूनही सहज दिसतो.
Why JCB Is Yellow
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ज्या मशीनला लोक सामान्यतः ‘JCB’ म्हणतात, ते त्या मशीनचे खरे नाव नाही. JCB हे गाड्या बनवणाऱ्या ब्रिटिश कंपनीचे नाव आहे.
Why JCB Is Yellow
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कंपनीचे पूर्ण नाव ‘जोसेफ सिरिल बॅमफोर्ड’ (Joseph Cyril Bamford) आहे. यातूनच JCB हे नाव आले.
Why JCB Is Yellow
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या मशीनचे खरे नाव ‘बॅकहो लोडर’ (Backhoe Loader) आहे.
Why JCB Is Yellow
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हा ब्रँड भारतात इतका लोकप्रिय झाला की लोक कोणत्याही खोदकाम करणाऱ्या मशीनला ‘JCB’ म्हणू लागले. जसे एकेकाळी प्रत्येक डिटर्जंटला ‘सर्फ’ आणि टूथपेस्टला ‘कोलगेट’ म्हटले जायचे.
Why JCB Is Yellow
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Rani Chennamma History
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