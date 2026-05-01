जेनिलायासह 'या' अभिनेत्रींनी साकारलेली राणी सईबाईंची भूमिका

मराठी सिनेमा तसंच मालिकाविश्वात राणी सईबाईंचं पात्र अनेक अभिनेत्रींनी साकारलं. त्यांच्या अभिनयातून त्यांनी ऐतिहासिक भूमिकेला वेगळं वळन दिलं.
दरम्यान मालिका सिनेमांमध्ये राणी सईबाईंची भूमिका कोणत्या अभिनेत्रींनी साकारली हे तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घेऊया
अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख हिने राजा शिवाजी सिनेमामध्ये सईबाईंची भूमिका साकारली आहे.
ईशा केसकर यांनी शेर शिवराज या सिनेमामध्ये पारंपारिक आणि संयमी सईबाईंची भूमिका साकरत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत.
सायली संजीव हिने देखील हर हर महादेव या सिनेमामध्ये आत्मविश्वासपूर्ण सईबाईंची भूमिका साकारत वेगळा ठसा उमटवला.
अभिनेत्री पूर्वा गोखलेने सुद्धा स्वराज्यरक्षण संभाजी या मालिकेत समंजस आणि भावनिक सईबाईंची भूमिका साकारत मालिकाविश्वात स्थान मिळवलं.
राणी सईबाईंचं प्रत्येक पात्र वेगवेगळ्या रुपात नवीन पहायला मिळालं. या अभिनेत्रीच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन गेल्या.
