Ranjana Desai : आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा झालेल्या रंजना देसाई आहेत तरी कोण ?

Mayur Ratnaparkhe

माजी न्यायमूर्ती -

रंजना प्रकाश देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आहेत.

आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा -

रंजना देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सीमांकन आयोगाच्या अध्यक्षा -

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी यापूर्वी सीमांकन आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे.

समान नागरी संहिता समिती प्रमुख -

तसेच त्यांची समान नागरी संहिता तयार करणाऱ्या समितीच्या प्रमुख म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली होती.

विविध प्रशासकीय भूमिकांमध्ये काम -

 २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यापासून, त्यांनी विविध संवैधानिक आणि प्रशासकीय भूमिकांमध्ये काम केले आहे.

कला शाखेची पदवी -

३० ऑक्टोबर १९४९ रोजी जन्मलेल्या रंजना देसाई यांनी १९७० मध्ये एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून कला शाखेची पदवी मिळवली आहे.

एलएलबीची पदवी -

याशिवाय १९७३ मध्ये मुंबईतील सरकारी कायदा महाविद्यालयातून एलएलबीची पदवी प्राप्त केलेली आहे.

१९७३ मध्ये वकिली सुरू -

त्यांनी १९७३ मध्ये वकिली सुरू केली आणि १९७९ मध्ये सरकारी वकील बनल्या.

२०११मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात -

१९९६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आणि २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त -

रंजना देसाई या २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामधून निवृत्त झाल्या आहेत.

