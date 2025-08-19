अपघातानंतरही रंजना माझ्याशी अशोक मामांबद्दल बोलायची

Payal Naik
अनेक भूमिका आपल्या अभिनयाने जिवंत करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे रंजना देशमुख. त्यांचं नाव आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर असतं.
त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. मात्र एका अपघाताने त्यांचं आयुष्य बदललं. पडद्यावर खणखणीत वाजणारं हे नाणं कायमचं व्हीलचेअरला खिळलं.
त्यांच्या शेवटच्या दिवसात पत्रकार अनिता पाध्ये त्यांच्यासोबत संपर्कात होत्या. नुकत्याच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत अनिता यांनी रंजना यांच्याबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या आहेत.
अनिता म्हणाल्या, 'सिनेमाच्या शूटिंगला जात असताना रंजू ताईचा अपघात झाला. तिची चार ऑपरेशन झाली.'
रंजू ताई ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये चपखलपणे बसायची. तिच्यासारखी व्हर्सटाईल अभिनेत्री होणे नाही. ती माझ्याशी अनेक वैयक्तिक गोष्टी बोलायची.
तिला असं बघणं क्लेशदायक होतं. तिच्या चेहऱ्याला काहीही झालं नव्हतं. तिचा चेहरा अगदी सुंदर जसाच्या तसा होता
मात्र तिचं शरीर पॅरेलाईज झालं होतं. तिचा एक हात गळाला होता. गळाला म्हणजे जेव्हा अपघात झाला तेव्हा तिचा हात दहा बारा फुटावर पडला होता. ती सरकत जाऊन तो घेऊन आली.
खूप डॅशिंग बाई होती ती. ती माझ्याशी अगदी अशोक मामांच्याबद्दलही बोलायची. त्यांच्याकडे कॉडलेस फोन होता. तो जर तिच्या हातात दिला तर तो हातातून कानाजवळ नेईपर्यंत पाच मिनिटं लागायची.
ती जिद्दी होती. शेवटी ती एका नाटकातून परत आली. पण व्हीलचेअरवर बसून तिने ते नाटक केलं. इतक्या सुंदर अभिनेत्रीचं असं व्हावं हे क्लेशदायी व्हावं.
या इंडस्ट्रीमध्ये असं आहे की एकदा करिअर बाद झालं की त्याला भेटायला कुणी जात नाही.
