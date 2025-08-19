अपघातानंतरही रंजना माझ्याशी अशोक मामांबद्दल बोलायची

Payal Naik

रंजना देशमुख

अनेक भूमिका आपल्या अभिनयाने जिवंत करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री म्हणजे रंजना देशमुख. त्यांचं नाव आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर असतं.

RANJANA | ESAKAL

खणखणीत वाजणारं नाणं

त्यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. मात्र एका अपघाताने त्यांचं आयुष्य बदललं. पडद्यावर खणखणीत वाजणारं हे नाणं कायमचं व्हीलचेअरला खिळलं.

अनिता पाध्ये

त्यांच्या शेवटच्या दिवसात पत्रकार अनिता पाध्ये त्यांच्यासोबत संपर्कात होत्या. नुकत्याच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत अनिता यांनी रंजना यांच्याबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या आहेत.

चार ऑपरेशन

अनिता म्हणाल्या, 'सिनेमाच्या शूटिंगला जात असताना रंजू ताईचा अपघात झाला. तिची चार ऑपरेशन झाली.'

रंजू ताई

रंजू ताई ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये चपखलपणे बसायची. तिच्यासारखी व्हर्सटाईल अभिनेत्री होणे नाही. ती माझ्याशी अनेक वैयक्तिक गोष्टी बोलायची.

क्लेशदायक

तिला असं बघणं क्लेशदायक होतं. तिच्या चेहऱ्याला काहीही झालं नव्हतं. तिचा चेहरा अगदी सुंदर जसाच्या तसा होता

पॅरेलाईज

मात्र तिचं शरीर पॅरेलाईज झालं होतं. तिचा एक हात गळाला होता. गळाला म्हणजे जेव्हा अपघात झाला तेव्हा तिचा हात दहा बारा फुटावर पडला होता. ती सरकत जाऊन तो घेऊन आली.

डॅशिंग बाई

खूप डॅशिंग बाई होती ती. ती माझ्याशी अगदी अशोक मामांच्याबद्दलही बोलायची. त्यांच्याकडे कॉडलेस फोन होता. तो जर तिच्या हातात दिला तर तो हातातून कानाजवळ नेईपर्यंत पाच मिनिटं लागायची.

व्हीलचेअरवर

ती जिद्दी होती. शेवटी ती एका नाटकातून परत आली. पण व्हीलचेअरवर बसून तिने ते नाटक केलं. इतक्या सुंदर अभिनेत्रीचं असं व्हावं हे क्लेशदायी व्हावं.

करिअर बाद झालं

या इंडस्ट्रीमध्ये असं आहे की एकदा करिअर बाद झालं की त्याला भेटायला कुणी जात नाही.

