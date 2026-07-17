Indian Painted Frog : नांदेडमध्ये निसर्गाचा चमत्कार! दक्षिण भारतात आढळणारा 'हा' आकर्षक रंगाचा बेडूक थेट मराठवाड्यात कसा आला?

बाळकृष्ण मधाळे
नांदेड शहरातील एका निवासी परिसरात दुर्मिळ समजल्या जाणाऱ्या 'इंडियन पेंटेड फ्रॉग' (Uperodon Taprobanicus) या बेडकाच्या प्रजातीची नुकतीच नोंद झाली आहे.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
स्थानिक जैवविविधतेच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे. प्रा. डॉ. विशाल मराठे यांच्या निवासस्थानी हा बेडूक आढळून आला आहे.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
बेडकाच्या आकर्षक रंगसंगतीमुळे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण शारीरिक रचनेमुळे त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
माहितीनुसार, ही प्रजाती प्रामुख्याने जमिनीखाली राहणाऱ्या (Fossorial) जीवनशैलीसाठी ओळखली जाते.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
वर्षातील बहुतांश काळ हे बेडूक जमिनीखालीच वास्तव्य करतात आणि मुसळधार पावसानंतर विणीच्या हंगामात तात्पुरत्या पाणथळ जागांजवळ बाहेर येतात.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
बेडकाच्या पाठीवरील आकर्षक रंगसंगती हे या प्रजातीचे खास वैशिष्ट्य आहे.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
'इंडियन पेंटेड फ्रॉग' ही प्रजाती प्रामुख्याने दक्षिण भारत आणि श्रीलंकेच्या काही भागांत आढळते.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
मात्र, मराठवाड्यासारख्या निम-ओसाड प्रदेशात या प्रजातीची नोंद होणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
शहरी अथवा निम-शहरी परिसरात या बेडकाचे दर्शन होणे, बदलत्या पर्यावरणाशी वन्यजीव जुळवून घेत असल्याचे संकेत मानले जात आहेत.
Rare Indian Painted Frog in Marathwada
esakal
What Is an Albino Alligator Gar?
esakal