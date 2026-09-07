१२ वर्षांतून एकदाच उमलणारी 'ही' जांभळी फुलं; आता डायरेक्ट २०३८ लाच उमलणार!

सकाळ डिजिटल टीम

१२ वर्षांनंतर पुन्हा फुलली दुर्मिळ फुले

केरळमधील मुन्नार जवळील मट्टुपेट्टी येथील कोरंडकाडू टेकड्यांवर १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर दुर्मिळ नीलकुरुंजीची फुले फुलली आहेत.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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निळ्या-जांभळ्या रंगाची उधळण

या दुर्मिळ फुलांच्या बहरण्यामुळे संपूर्ण टेकड्यांचा परिसर निळ्या आणि जांभळ्या रंगाच्या नयनरम्य चादरीने व्यापून गेला आहे.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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वैज्ञानिक नाव

वनस्पतीशास्त्रात या फुलाला 'स्ट्रोबिलॅन्थस कुंथियाना' (Strobilanthes kunthiana) असे म्हणतात; ही वनस्पती प्रामुख्याने पश्चिम घाटात आढळते.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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१२ वर्षांचा जीवनक्रम

नीलकुरुंजी या वनस्पतीचा जैविक जीवनक्रम तब्बल १२ वर्षांचा असतो; त्यामुळे या वनस्पतीला एकदाच फुले येतात.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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आता थेट २०३८ मध्येच येणार बहर

२०२६ मधील या बहरानंतर कोरंडकाडू परिसरातील नीलकुरुंजीच्या फुलांचा पुढील मोठा बहर आता थेट २०३८ मध्येच पाहायला मिळेल.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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'ग्रेगेरिअस फ्लॉवरिंग'

अनेक वर्षांपर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या हजारो वनस्पती एकाच वेळी बहरतात, या नैसर्गिक घटनेला विज्ञानात 'ग्रेगेरिअस फ्लॉवरिंग' म्हटले जाते.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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'नील' शब्दाचा विशेष अर्थ

स्थानिक भाषेत 'नील' म्हणजे निळा रंग; या फुलांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रंगामुळेच निलगिरी पर्वतरांगांना हे नाव मिळाले आहे.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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शोला परिसंस्था

नीलकुरुंजी ही वनस्पती पश्चिम घाटातील उंच गवत प्रदेश आणि 'शोला' (Shola) पर्वतीय परिसंस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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निसर्गाचा समतोल अन् पर्यटकांची गर्दी

हे निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य पाहण्यासाठी पर्यटक मन्नारमध्ये गर्दी करत आहेत; परंतु हवामान बदलामुळे या नाजूक वनस्पतींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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निसर्गाचे दुर्मिळ घड्याळ

पश्चिम घाटातील नैसर्गिक जैवविविधता जपण्याचा संदेश देणारी ही घटना निसर्गप्रेमींसाठी एका दुर्मिळ जैविक चमत्काराची अनुभूती देणारी ठरत आहे.

Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years

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