१२ वर्षांतून एकदाच उमलणारी 'ही' जांभळी फुलं; आता डायरेक्ट २०३८ लाच उमलणार!

सकाळ डिजिटल टीम
केरळमधील मुन्नार जवळील मट्टुपेट्टी येथील कोरंडकाडू टेकड्यांवर १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर दुर्मिळ नीलकुरुंजीची फुले फुलली आहेत.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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या दुर्मिळ फुलांच्या बहरण्यामुळे संपूर्ण टेकड्यांचा परिसर निळ्या आणि जांभळ्या रंगाच्या नयनरम्य चादरीने व्यापून गेला आहे.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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वनस्पतीशास्त्रात या फुलाला 'स्ट्रोबिलॅन्थस कुंथियाना' (Strobilanthes kunthiana) असे म्हणतात; ही वनस्पती प्रामुख्याने पश्चिम घाटात आढळते.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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नीलकुरुंजी या वनस्पतीचा जैविक जीवनक्रम तब्बल १२ वर्षांचा असतो; त्यामुळे या वनस्पतीला एकदाच फुले येतात.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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२०२६ मधील या बहरानंतर कोरंडकाडू परिसरातील नीलकुरुंजीच्या फुलांचा पुढील मोठा बहर आता थेट २०३८ मध्येच पाहायला मिळेल.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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अनेक वर्षांपर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या हजारो वनस्पती एकाच वेळी बहरतात, या नैसर्गिक घटनेला विज्ञानात 'ग्रेगेरिअस फ्लॉवरिंग' म्हटले जाते.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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स्थानिक भाषेत 'नील' म्हणजे निळा रंग; या फुलांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण रंगामुळेच निलगिरी पर्वतरांगांना हे नाव मिळाले आहे.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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नीलकुरुंजी ही वनस्पती पश्चिम घाटातील उंच गवत प्रदेश आणि 'शोला' (Shola) पर्वतीय परिसंस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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हे निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य पाहण्यासाठी पर्यटक मन्नारमध्ये गर्दी करत आहेत; परंतु हवामान बदलामुळे या नाजूक वनस्पतींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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पश्चिम घाटातील नैसर्गिक जैवविविधता जपण्याचा संदेश देणारी ही घटना निसर्गप्रेमींसाठी एका दुर्मिळ जैविक चमत्काराची अनुभूती देणारी ठरत आहे.
Neelakurinji Flower Blooms After 12 Years
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Why Do Houseflies Rub Their Legs Together?
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