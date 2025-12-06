सबको सब नहीं मिलता! कशी आहेत भारतातली 3 सर्वांत जास्त गरीब राज्ये? 10 दयनीय फोटो नक्की पाहा

Saisimran Ghashi
आपण भारतात राहतो पण आपल्या देशात घडणाऱ्या अनेक गोष्टीबद्दल माहिती नसते
नीती (NITI) आयोगाच्या नव्या अहवालानुसार आपल्या देशात अशी काही गरीब राज्ये आहेत ज्यांच्याबद्दल तुम्ही विचार करू शकत नाही
झारखंड ही भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे गरीब राज्य आहे.
अनेक वर्षांपासून हे राज्य गरिबीच्या रेषेत, कमी सुविधेमध्ये प्रथम राहीले आहे
बिहार राज्यातून लोक जगभर नोकरीसाठी जातात कारण आजही तिथे रोजगार कमी आहेत
नीती आयोग अहवालानुसार ही दुसऱ्या क्रमांकाचे गरीब राज्य आहे
मेघालय हे जंगल आणि पर्वत-रांगांनी वेढलेले राज्य आहे
इथे पायाभूत सुविधा, रोजगार संधी कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गरीबी आहे
