सबको सब नहीं मिलता! कशी आहेत भारतातली 3 सर्वांत जास्त गरीब राज्ये? 10 दयनीय फोटो नक्की पाहा

आपण भारतात राहतो पण आपल्या देशात घडणाऱ्या अनेक गोष्टीबद्दल माहिती नसते

poor states in india

भारतातील गरीब राज्ये

नीती (NITI) आयोगाच्या नव्या अहवालानुसार आपल्या देशात अशी काही गरीब राज्ये आहेत ज्यांच्याबद्दल तुम्ही विचार करू शकत नाही

NITI Aayog Poverty report 2025

झारखंड

झारखंड ही भारतातील पहिल्या क्रमांकाचे गरीब राज्य आहे.

jharkhand poor state photos

गरिबी का?

अनेक वर्षांपासून हे राज्य गरिबीच्या रेषेत, कमी सुविधेमध्ये प्रथम राहीले आहे

jharkhand poor people images

बिहार

बिहार राज्यातून लोक जगभर नोकरीसाठी जातात कारण आजही तिथे रोजगार कमी आहेत

bihar poor state photos

कशाचा अभाव?

नीती आयोग अहवालानुसार ही दुसऱ्या क्रमांकाचे गरीब राज्य आहे

bihar poor people images

मेघालय

मेघालय हे जंगल आणि पर्वत-रांगांनी वेढलेले राज्य आहे

meghalaya poor state photos

मोठ्या प्रमाणावर गरीबी

इथे पायाभूत सुविधा, रोजगार संधी कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गरीबी आहे

meghalaya poor people iamges

