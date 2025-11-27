Snoring Remedies : घोरण्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी घरगुती उपाय पाहा

Saisimran Ghashi

घोरण्याची सवय

अनेक लोकांना घोरण्याची सवय असते

Snoring causes

|

थकवा किंवा नाक बंद

ही सवय नसून थकवा किंवा नाक बंद असल्याने होणारी समस्या आहे

Snoring reasons

|

घोरण्याचा आजार

पण पुढे जाऊन घोरणे हा आजार देखील बनू शकतो

Snoring home treatment

|

रामबाण घरगुती उपाय

पण आज आम्ही तुम्हाला एक असा उपाय सांगणार आहे ज्याने तुमचे घोरणे कायमचे बंद होईल

Snoring home remedies

|

नाकाच्या पट्ट्या किंवा नाकाचा डायलेटर

नाकाच्या स्ट्रिप मेडिकलमध्ये मिळतात ते लावून झोपू शकता

Use nasal strips, nasal dilators in snoring problem

|

पालथे झोपून पाहा

पालथे झोपल्यास घोरणे कमी होऊ शकते

Try sleeping on stomach side to stop snoring

|

भरपूर पाणी प्या

झोपण्याआधी भरपूर पाणी पिऊन झोपा

drink water before sleeping in snoring problem

|

झोपण्याआधी उपाय

हे काही सोपे घरगुती उपाय आहेत जे झोपण्याआधी करू शकता याने घोरणे थांबेल

snoring instant remedy

|

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

|

