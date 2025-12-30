थंडीच्या दिवसात पोटासाठी रामबाण! झटपट बनवा चटकदार रसम राईस

Aarti Badade

हिवाळ्यासाठी परफेक्ट मेजवानी!

थंडीच्या दिवसात काहीतरी गरम आणि चटकदार खावंसं वाटतंय? मग दक्षिण भारतीय पद्धतीचा पौष्टिक 'रसम राईस' नक्की ट्राय करा.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

काय आहे रसम राईस?

भात, तूर डाळ, टोमॅटो आणि चिंचेच्या कोळापासून बनवलेला हा पदार्थ चवीला आंबट-तिखट आणि आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

मऊ शिजवलेला भात आणि डाळ

अर्धा कप तांदूळ आणि पाव कप तूर डाळ एकत्र धुवून कुकरमध्ये खिचडीसारखी मऊ शिजवून घ्या.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

फोडणीचा खमंग सुवास

एका भांड्यात तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता आणि ठेचलेला लसूण घालून खमंग फोडणी तयार करा.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

टोमॅटो आणि मसाल्यांचा वापर

फोडणीत कांदा, टोमॅटो परतून घ्या. त्यानंतर रसम पावडर, हळद आणि चिंच-गुळाचा कोळ घालून मिश्रण ५-७ मिनिटे चांगले उकळू द्या.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

भात आणि रसमचे एकत्रीकरण

तयार झालेल्या रसममध्ये शिजवलेला डाळ-भात मिसळा. चवीनुसार मीठ टाकून सर्व घटक एकजीव करा, जेणेकरून भाताला रसमची चव लागेल.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

हिवाळ्यासाठी खास टिप्स

रसममध्ये काळी मिरी पूड घातल्यास सर्दी-खोकल्यात आराम मिळतो. तसेच वरून साजूक तूप घातल्याने रसम राईस अधिक चविष्ट लागतो.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

गरमागरम आस्वाद घ्या!

कोथिंबीर पेरून हा रसम राईस सुपसारखा प्या किंवा जेवणात खा. हा हलका आहार पचायला सोपा आणि पोटाला थंडावा देणारा आहे.

Rasam Rice winter recipe

|

Sakal

उपवास स्पेशल स्नॅक्स... बाहेरून क्रिस्पी, आतून मऊ रताळ्याचे काप

Vrat Special Recipe Ratale Kap 

|

sakal

येथे क्लिक करा