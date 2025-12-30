उपवास स्पेशल स्नॅक्स... बाहेरून क्रिस्पी, आतून मऊ रताळ्याचे काप

Aarti Badade
उपवास म्हटलं की साबुदाणा खिचडी किंवा वडे आठवतात. पण यंदा काहीतरी हटके ट्राय करायचं असेल, तर पौष्टिक 'रताळ्याचे काप' नक्की बनवून पहा.
या रेसिपीसाठी तुम्हाला फक्त मध्यम आकाराची रताळी, साबुदाणा पीठ, सैंधव मीठ आणि तूप किंवा शेंगदाणा तेल एवढंच साहित्य लागेल.
रताळी स्वच्छ धुवून त्याची सालं काढून घ्या. त्यानंतर त्याचे पातळ गोल काप करा. हे काप मध्यम शिजवून घेतल्यास रेसिपी लवकर तयार होते.
रताळ्याच्या प्रत्येक कापाच्या दोन्ही बाजूंना साबुदाण्याचे पीठ व्यवस्थित लावून घ्या. यामुळे काप तळताना छान कुरकुरीत होतात.
तव्यावर थोडे तूप किंवा शेंगदाणा तेल गरम करा. साबुदाणा पीठ लावलेले काप तव्यावर ठेवून मध्यम आचेवर भाजून घ्या.
काप एका बाजूने सोनेरी झाले की ते उलटून दुसऱ्या बाजूनेही खरपूस तळून घ्या. तुपाचा वापर केल्यास याला अधिक छान चव येते.
हे काप बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ लागतात. उपवास नसतानाही मधल्या वेळेत खाण्यासाठी हा एक उत्तम स्नॅक आहे.
तुमचे चविष्ट रताळ्याचे काप तयार आहेत! दह्यासोबत किंवा शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत याचा आस्वाद घ्या.
