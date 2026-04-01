1 एप्रिल 2026 राशीभविष्य! आज कोणत्या राशीला यश आणि कोणाला अपयश?

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

महत्त्वाची कामे विचारपूर्वक करावीत. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

Daily Horoscope 1 april 2026

Sakal

वृषभ :

शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. कला क्षेत्रातील व्यक्तींना सुसंधी लाभेल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

मिथुन :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

sakal

कर्क :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

सिंह :

जुनी येणी वसूल होतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

कन्या :

हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

तुळ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

Sakal

वृश्‍चिक :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा वाढेल.

Daily Horoscope 1 april 2026

|

Sakal

मकर :

गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

Sakal

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

Sakal

मीन :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

Sakal

