नाशिकमधील प्राचीन ठेवा जपणारं 'हे' ठिकाण तुम्ही पाहिलंय का?

Aarti Badade

नाशिक : धार्मिक आणि ऐतिहासिक केंद्र

नाशिक हे गोदावरी काठी वसलेले एक प्रमुख पर्यटन स्थळ असून ते भारताची 'वाईन कॅपिटल' म्हणूनही ओळखले जाते.

|

मांगी-तुंगी : दोन शिखरांचे नंदनवन

नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातील मांगी-तुंगी हे दोन शिखरे असलेले निसर्गरम्य आणि थंड हवेचे ठिकाण आहे.

|

४००० पायऱ्यांचा थरारक ट्रेक

येथे ४,००० हून अधिक पायऱ्या चढण्याचा थरार अनुभवता येतो, जो ट्रेकर्ससाठी एक मोठे आव्हान आहे.

|

१०८ फुटी 'अहिंसेचा पुतळा'

या शिखरावर जगातील सर्वात उंच १०८ फूट उंचीची भगवान ऋषभादेवांची 'अहिंसा मूर्ती' विराजमान आहे.

|

प्राचीन गुंफा आणि कातळशिल्पे

मांगी-तुंगीच्या डोंगररांगांमध्ये प्राचीन गुंफा, कातळशिल्प मंदिरे आणि 'सिद्ध शिला' सारखी आध्यात्मिक स्थळे आहेत.

|

सह्याद्रीचे निसर्ग सौंदर्य

पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात हा परिसर हिरवागार दिसतो, जो फोटोग्राफी आणि ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम काळ आहे.

|

नाशिकमधील इतर प्रमुख आकर्षणे

येथे आल्यावर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, सप्तशृंगी गड आणि पांडवलेणी या ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या.

|

