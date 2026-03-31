नाशिकमधील प्राचीन ठेवा जपणारं 'हे' ठिकाण तुम्ही पाहिलंय का?

Aarti Badade
नाशिक हे गोदावरी काठी वसलेले एक प्रमुख पर्यटन स्थळ असून ते भारताची 'वाईन कॅपिटल' म्हणूनही ओळखले जाते.
नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातील मांगी-तुंगी हे दोन शिखरे असलेले निसर्गरम्य आणि थंड हवेचे ठिकाण आहे.
येथे ४,००० हून अधिक पायऱ्या चढण्याचा थरार अनुभवता येतो, जो ट्रेकर्ससाठी एक मोठे आव्हान आहे.
या शिखरावर जगातील सर्वात उंच १०८ फूट उंचीची भगवान ऋषभादेवांची 'अहिंसा मूर्ती' विराजमान आहे.
मांगी-तुंगीच्या डोंगररांगांमध्ये प्राचीन गुंफा, कातळशिल्प मंदिरे आणि 'सिद्ध शिला' सारखी आध्यात्मिक स्थळे आहेत.
पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात हा परिसर हिरवागार दिसतो, जो फोटोग्राफी आणि ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम काळ आहे.
येथे आल्यावर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, सप्तशृंगी गड आणि पांडवलेणी या ऐतिहासिक स्थळांना नक्की भेट द्या.
