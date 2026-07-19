'नॅशनल क्रश'चा टॅग! रसिका सुनीलच्या हिरव्या साडीतील हटके लूक Viral

Apurva Kulkarni
मराठी मनोरंजविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री रसिका सुनील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या डाऊन टू अर्थ स्वभावाचे अनेक चाहते आहेत.
RASIKA SUNIL VIRAL PHOTOS
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रसिकाची माझ्या नवऱ्याची बायकोमधील शनायाची भूमिका प्रचंड हिट झाली. आता पुन्हा ती चर्चेत आलीय.
RASIKA SUNIL INSTAGRAM
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नुकतेच रसिकाने हिरव्या साडीतील फोटो शेअर केलेत. यात तिचा ग्लॅमरस अंदाज पुन्हा पहायला मिळाला.
MARATHI ACTRESS RASIKA SUNIL
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या फोटोमध्ये रसिकाने हिरव्या रंगाची साडी आणि त्यावर चॉकलेटी ब्लाऊज परिधान केला होता.
GREEN SAREE LOOK
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मोकळे केस, ग्लॅमर मेकअप आणि तिचा किलर पोझ चाहत्यांना भावतेय.
ASIKA SUNIL LATEST PHOTOS
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अनेकांनी फोटोवर कमेंट करत नॅशनल क्रश असा टॅग दिलाय.
NATIONAL CRUSH
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काही दिवसांपूर्वी रसिकाचे गुलाबी साडीतील फोटो व्हायरल झाले होते. तेव्हा तिची बरीच चर्चा रंगली.
MARATHI TV ACTRESS
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रसिका सुनील लवकरच साऊथ सिनेमात पहायला मिळणार आहे.
FASHION TRENDS,
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