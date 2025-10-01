छत्रपतींच्या सुईचा डोळा म्हणवला जाणारा किल्ला कोणता ठावूक आहे ?

Apurva Kulkarni
महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील रतनगड किल्ला हा 400 वर्षे जुना आहे. रतनगडावर पोकळी असलेला टोकदार सुईच्या डोळ्यासारखा दिसणारा हा खडक आहे. त्यामुळे त्याला सुईचा डोळा असं सुद्धा म्हटलं जातं.
esakal
या किल्ल्याला एकूण 4 दरवाजे आहेत. एक गणेश, दुसरा हनुमान, तिसरा त्र्यंबक आणि चौथा कोकण हे चार दरवाजे या किल्लाला पहायला मिळतील. या किल्ल्याच्या सीमेवरुन जाताना एक महाकायकडे पाहून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल.
हा ऐतिहासिक सुईच्या डोळ्याचा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी मुघलांकडून जिंकला होता. महाराजांच्या सगळ्यात आवडता किल्ला हा मानला जातो.
या किल्ल्याच्या टोकावरुन दिसणारी हिरवळ आणि भंडारदरा धरणाची दृश्य तुमचं मन मोहून टाकणारी आहेत. किल्ल्याचं सौदर्य पाहून तुम्ही नक्कीच भारावून जाल.
इगतपुरी रेल्वे स्थानकापासून हा किल्ला जवळपास 27 किलोमीटर आहे. तुम्ही रतनवाडीला जाण्यासाठी 6 किमी बोटीनं सुद्धा सफर करु शकता. तसंच 4 किलोमीटर चालून तुम्ही रतनगड ट्रेक सुरु करु शकतात.
या रतनगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोणतीही विशिष्ठ वेळ दिली नसून तुम्ही हा किल्ला विना शुल्क सर करु शकतात.
तुम्ही ऑक्टोंबर ते नोव्हेंबर या काळात हा किल्ला पाहिलं तर तुम्हाला निसर्गाच्या सौदर्याचा अनुभव घेता येईल. तसंच या किल्ल्यावर फोटो काढण्यास परवानगी सुद्धा आहे.
