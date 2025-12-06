‘सर जडेजा’चा जलवा! जन्मदिवशी जाणून घ्या त्याची नेट वर्थ, माईलस्टोन्स आणि टॉप इनिंग्स

सकाळ डिजिटल टीम
6 डिसेंबर 1988 रोजी जन्मलेला जगातील सर्वोत्कृष्ट ऑलराउंडर्सपैकी एक म्हणून जडेजाची ओळख आहे.
Ravindra Jadeja Allrounder
Sakal
सौराष्ट्रकडून रणजी आणि IPL मध्ये सुरुवातीला राजस्थान रॉयल्समुळे चर्चेत आला. फेब्रुवारी 2009 मध्ये भारतीय संघात पदार्पण केले.
Ravindra Jadeja RR
Sakal
89 टेस्ट, 206 ODI, 74 T20I खेळले. असून 8,000+ आंतरराष्ट्रीय धावा आणि 700+ बळी घेतले आहेत.
Ravindra Jadeja Record
Sakal
टेस्टमध्ये 4,000+ धावा आणि 348 विकेट्स घेणार जगातील चौथा ऑलराउंडर खेळाडू सोबतच फर्स्ट-क्लास क्रिकेटमध्ये तीन तिहेरी शतके.
Ravindra Jadeja Record 2
Sakal
जडेजाचा एकूण संपत्ती ₹120 कोटी आहे. यात BCCI चा A+ कॉन्ट्रॅक्टमधून ₹7 कोटी वार्षिक,
IPL 2025 मध्ये RR ₹14 कोटी मिळतात.
Ravindra Jadeja Net Worth
Sakal
Rolls-Royce Wraith, Audi Q7, Audi A4, BMW X1 या कार त्याच्याकडे आहेत.
Ravindra Jadeja Car
Sakal
2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता
2024 T20 वर्ल्ड कप विजेता
2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता
चार IPL ट्रॉफी
Milestone
Sakal
अँडरसन-ब्रॉडसमोर कठीण परिस्थितीत ही इनिंग जडेजाची ही खेळी होती.
Oval inning
Sakal
5 बाद 98 वर भारत अडचणीत असताना जडेजाने 100 धावांची मॅच-चेंजिंग खेळी.
england inning
Sakal
Sakal