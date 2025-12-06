‘सर जडेजा’चा जलवा! जन्मदिवशी जाणून घ्या त्याची नेट वर्थ, माईलस्टोन्स आणि टॉप इनिंग्स

सकाळ डिजिटल टीम

रवींद्र जडेजाचा आज वाढदिवस


6 डिसेंबर 1988 रोजी जन्मलेला जगातील सर्वोत्कृष्ट ऑलराउंडर्सपैकी एक म्हणून जडेजाची ओळख आहे.

Ravindra Jadeja  Allrounder 

20व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण

सौराष्ट्रकडून रणजी आणि IPL मध्ये सुरुवातीला राजस्थान रॉयल्समुळे चर्चेत आला. फेब्रुवारी 2009 मध्ये भारतीय संघात पदार्पण केले.

Ravindra Jadeja RR

आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द

89 टेस्ट, 206 ODI, 74 T20I खेळले. असून 8,000+ आंतरराष्ट्रीय धावा आणि 700+ बळी घेतले आहेत.

Ravindra Jadeja Record

कसोटीच्या बादशाह

टेस्टमध्ये 4,000+ धावा आणि 348 विकेट्स घेणार जगातील चौथा ऑलराउंडर खेळाडू सोबतच फर्स्ट-क्लास क्रिकेटमध्ये तीन तिहेरी शतके.

Ravindra Jadeja Record 2

संपत्ती

जडेजाचा एकूण संपत्ती ₹120 कोटी आहे. यात BCCI चा A+ कॉन्ट्रॅक्टमधून ₹7 कोटी वार्षिक,
IPL 2025 मध्ये RR ₹14 कोटी मिळतात.

Ravindra Jadeja Net Worth 

लक्झरी कार कलेक्शन


Rolls-Royce Wraith, Audi Q7, Audi A4, BMW X1 या कार त्याच्याकडे आहेत.

Ravindra Jadeja Car

प्रमुख माईलस्टोन्स

  1. 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता

  2. 2024 T20 वर्ल्ड कप विजेता

  3. 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता

  4. चार IPL ट्रॉफी

Milestone

टॉप इनिंग 86 vs इंग्लंड, ओवल (2018)


अँडरसन-ब्रॉडसमोर कठीण परिस्थितीत ही इनिंग जडेजाची ही खेळी होती.

Oval inning

104 vs इंग्लंड, बर्मिंगहम (2022)


5 बाद 98 वर भारत अडचणीत असताना जडेजाने 100 धावांची मॅच-चेंजिंग खेळी.

england inning 

