तात्काळ ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांनी या गोष्टी नक्की जाणून घ्या; अन्यथा तिकीट मिळणारच नाही!

सकाळ डिजिटल टीम
जर तुम्हालाही तात्काळ ट्रेन तिकीट बुक करायचे असेल, तर ते एक दिवस आधीच बुक करता येते.
उदाहरणार्थ, तुमचा प्रवास 6 तारखेला असल्यास, तिकीट बुकिंग 5 तारखेला सकाळी 10 वाजता सुरू होते.
नॉन-एसी कोचसाठी सकाळी 11 वाजता तर एसी कोचसाठी सकाळी 10 वाजता तात्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होते.
IRCTCची अधिकृत वेबसाइट किंवा IRCTC अॅप वापरून तुम्ही आरामात तात्काळ तिकीट बुक करू शकता.
तुम्ही हवे असल्यास रेल्वे स्टेशनवरील तिकीट काउंटरवरूनही तात्काळ तिकीट बुक करू शकता.
ज्यांचे आधार त्यांच्या IRCTC अकाउंटशी लिंक आहे फक्त अशा प्रवाशांना पहिल्या अर्ध्या तासात तात्काळ तिकीट बुक करण्याची परवानगी असते.
त्यामुळे तात्काळ तिकीट मिळवायचे असल्यास वेळेवर लॉग-इन करा आणि सर्व डॉक्युमेंट्स तयार ठेवा!
