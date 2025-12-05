तात्काळ ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांनी या गोष्टी नक्की जाणून घ्या; अन्यथा तिकीट मिळणारच नाही!

सकाळ डिजिटल टीम

एक दिवस आधीच बुकिंग

जर तुम्हालाही तात्काळ ट्रेन तिकीट बुक करायचे असेल, तर ते एक दिवस आधीच बुक करता येते.

Tatkal Time

|

Sakal

सकाळी 10 वाजता बुकिंग

उदाहरणार्थ, तुमचा प्रवास 6 तारखेला असल्यास, तिकीट बुकिंग 5 तारखेला सकाळी 10 वाजता सुरू होते.

Tatkal

|

Sakal

नॉन-एसी आणि एसीसाठी वेगळी वेळ

नॉन-एसी कोचसाठी सकाळी 11 वाजता तर एसी कोचसाठी सकाळी 10 वाजता तात्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होते.

AC and Non AC

|

Sakal

बुकिंग कुठे करता येईल?

IRCTCची अधिकृत वेबसाइट किंवा IRCTC अॅप वापरून तुम्ही आरामात तात्काळ तिकीट बुक करू शकता.

IRCTC

|

Sakal

स्टेशनवर बुकिंग

तुम्ही हवे असल्यास रेल्वे स्टेशनवरील तिकीट काउंटरवरूनही तात्काळ तिकीट बुक करू शकता.

Counter Booking

|

Sakal

आधार लिंक आवश्यक

ज्यांचे आधार त्यांच्या IRCTC अकाउंटशी लिंक आहे फक्त अशा प्रवाशांना पहिल्या अर्ध्या तासात तात्काळ तिकीट बुक करण्याची परवानगी असते.

Aadhar Link

|

Sakal

वेळेवर लॉग-इन करा

त्यामुळे तात्काळ तिकीट मिळवायचे असल्यास वेळेवर लॉग-इन करा आणि सर्व डॉक्युमेंट्स तयार ठेवा!

Login and Booking

|

Sakal

Putin 

|

Sakal

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन मोबाइल फोन का वापरत नाही? खरे कारण ऐकून थक्क व्हाल!