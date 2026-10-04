रविवारचे राशिभविष्य! राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागतील; पाहा तुमचे भविष्य

Aarti Badade
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
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Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. आर्थिक लाभ होतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
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Sakal
Mughal emperors' food poisoning
Sakal