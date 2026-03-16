ग्रीन टी पिताय? 'या' 4 प्रकारच्या लोकांनी चुकूनही करू नये सेवन!

ग्रीन टीमध्ये व्हिटॅमिन सी, डी आणि कॅल्शियम असूनही ती सर्वांसाठीच फायदेशीर नसते; काही आजारांत ती हानी पोहोचवू शकते.
Green tea side effects
Sakal
गरोदरपणात ग्रीन टी पिणे टाळावे; यातील 'कॅटेचिन' कंपाऊंडमुळे चिंता (Anxiety) वाढू शकते, जे बाळासाठी हानिकारक ठरू शकते.
Green tea side effects
Sakal
मोतीबिंदूचा त्रास असलेल्या लोकांसाठी ग्रीन टी अपायकारक ठरू शकते, कारण यामुळे डोळ्यांवरील अंतर्गत दाब वाढण्याची शक्यता असते.
Green tea side effects
Sakal
ज्यांची पचनसंस्था कमकुवत आहे, त्यांनी ग्रीन टी पिऊ नये; यातील 'टॅनिन'मुळे पोटात ॲसिड वाढून गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.
Green tea side effects
Sakal
ॲनिमियाच्या रुग्णांनी ग्रीन टी टाळावी, कारण यामुळे शरीराला अन्नातील लोह (Iron) शोषून घेण्यास अडथळा निर्माण होतो.
Green tea side effects
Sakal
अनेकांना सकाळी उठल्याबरोबर ग्रीन टी पिण्याची सवय असते, परंतु यामुळे पित्त (Acidity) वाढण्याचा धोका अधिक असतो.
Green tea side effects
Sakal
जर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही आरोग्य समस्या असेल, तर तुमच्या आहारात ग्रीन टीचा समावेश करण्यापूर्वी डॉक्टरांचे मार्गदर्शन नक्की घ्या.
Green tea side effects
Sakal
