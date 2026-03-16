ग्रीन टी पिताय? 'या' 4 प्रकारच्या लोकांनी चुकूनही करू नये सेवन!

Aarti Badade

ग्रीन टी आणि आरोग्यावरील परिणाम

ग्रीन टीमध्ये व्हिटॅमिन सी, डी आणि कॅल्शियम असूनही ती सर्वांसाठीच फायदेशीर नसते; काही आजारांत ती हानी पोहोचवू शकते.

गरोदर महिलांनी राहवे सावध

गरोदरपणात ग्रीन टी पिणे टाळावे; यातील 'कॅटेचिन' कंपाऊंडमुळे चिंता (Anxiety) वाढू शकते, जे बाळासाठी हानिकारक ठरू शकते.

मोतीबिंदूच्या रुग्णांसाठी धोकादायक

मोतीबिंदूचा त्रास असलेल्या लोकांसाठी ग्रीन टी अपायकारक ठरू शकते, कारण यामुळे डोळ्यांवरील अंतर्गत दाब वाढण्याची शक्यता असते.

पचनशक्ती कमकुवत असणारे लोक

ज्यांची पचनसंस्था कमकुवत आहे, त्यांनी ग्रीन टी पिऊ नये; यातील 'टॅनिन'मुळे पोटात ॲसिड वाढून गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो.

ॲनिमिया किंवा रक्ताची कमतरता

ॲनिमियाच्या रुग्णांनी ग्रीन टी टाळावी, कारण यामुळे शरीराला अन्नातील लोह (Iron) शोषून घेण्यास अडथळा निर्माण होतो.

रिकाम्या पोटी सेवन टाळा

अनेकांना सकाळी उठल्याबरोबर ग्रीन टी पिण्याची सवय असते, परंतु यामुळे पित्त (Acidity) वाढण्याचा धोका अधिक असतो.

तज्ज्ञांचा सल्ला

जर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही आरोग्य समस्या असेल, तर तुमच्या आहारात ग्रीन टीचा समावेश करण्यापूर्वी डॉक्टरांचे मार्गदर्शन नक्की घ्या.

