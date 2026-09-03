विवाहित पुरुषांनी कच्चा कांदा का खावा? 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
कांदा खाण्याची अनेकांना सवय असते? परंतु त्याचे फायदे फार कमी लोकांना माहिती आहेत.
BENEFITS OF EATING RAW ONION
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पुरुषांनी कच्चा कांदा खाणं खुप फायदेशीर असतं. त्यामुळे पुरुषांच्या शरीराला अनेक पोषक घटक मिळतात.
RAW ONION HEALTH BENEFITS
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कच्चा कांदा शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी मदत करतं. कांद्यातील प्लेवोनोइट्स, पॉलीफेनोल्स आणि सल्फरमुळे अँटी-ऑक्सिडेंट्स आणि अँटी कन्सरसारखे तत्वे असतात.
RAW ONION FOR MALE HEALTH
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हृदय, किडन्या, फुप्फुसासाठी कांद्यातील एलिल सल्फाइड फायदेशीर ठरतं. तसंच ब्लड प्रेशर कंट्रोल राहण्यास मदत होते.
RAW ONION AND BLOOD PRESSURE
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तसंच डायबिटी असलेले रुग्णांनी कच्चा कांदा खाल्ल्यास त्यांची शुगर कंट्रोलमध्ये राहण्यास मदत होते.
RAW ONION FOR BLOOD SUGAR
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कांद्यामुळे शरीर डिटॉक्स होतं त्यामुळे पुरुषांनी कांदा खाल्ल्यास त्यांचं लैंगिक जीवन चांगलं राहतं.
ONION AND SEXUAL HEALTH
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तसंच कांद्यामध्ये असेलेल क्रोमियम पुरुषांच्या शरीरात ऊर्जा निर्माण करतात. त्यामुळे पुरुषांची शक्ती वाढते.
RAW ONION FOR ENERGY
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SALT SPIRITUAL SIGNIFICANCE
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