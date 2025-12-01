नाईट डाएट अलर्ट! रात्री सॅलड फायदेशीर की शरीरासाठी धोकादायक? सत्य जाणून घ्या!

Aarti Badade
रात्री सॅलड (Salad) खाल्ल्याने पचनास (Digestion) मदत होते आणि आवश्यक पोषक तत्वे मिळतात.
सॅलडमधील फायबरमुळे (Fiber) पचनक्रिया सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
पालेभाज्यांमध्ये असलेले लॅक्ट्युकेरियम शांत झोप (Sound Sleep) येण्यास मदत करते.
काही जणांना रात्री कच्चे सॅलड (Raw Salad) खाल्ल्याने पोटात गॅस किंवा फुगल्यासारखे (Bloating) वाटू शकते.
जर पचनशक्ती कमकुवत (Weak Digestion) असेल, तर कच्चे सॅलड खाणे पूर्णपणे टाळावे.
रात्री कच्च्याऐवजी शिजवलेल्या भाज्यांचे (Cooked Vegetables) सॅलड खाणे उत्तम ठरते.
रात्रीच्या जेवणात गरम सूप (Hot Soup) किंवा हलके तळलेल्या भाज्या खाणे हा आरोग्यदायी (Healthy) उपाय आहे.
