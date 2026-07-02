RBI ने उघड केलं 500 च्या नोटेचं मोठं सिक्रेट! असली-नकली फक्त 10 सेकंदांत ओळखा

Vinod Dengale

बनावट नोटा

सध्याच्या काळात टेक्नोलॉजीत बदल होत असल्याने कॅश स्वरूपात जेव्हा आपण नोटा वापरतो तेव्हा त्यात 500 रुपयांच्या नोटा बनावट असण्याची शक्यता वाढली आहे.

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नोट कशी ओळखायची

यावर प्रतिबंध करण्यासाठी आता RBI ने नागरिकांना खरी आणि बनावट नोट कशी ओळखायची हे सांगितले आहे.

How to Identify the Currency Note

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माइक्रोलेटरिंग

यासाठी तुम्ही भिंगाच्या साहाय्याने माइक्रोलेटरिंग (Microlettering) पाहून नोट खरी आहे की बनावट हे ओळखू शकतात.

Microlettering

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कोणते अक्षर कुठे

माइक्रोलेटर्स मध्ये कोणत्या ठिकाणी काय असायला हवे हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला खरी आणि बनावट नोट लगेच समजेल.

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भारत आणि INDIA

माइक्रोलेटर्समध्ये 'भारत' आणि 'INDIA' हे महात्मा गांधींच्या शॉल फोल्डवर असायला हवे.

Bharat and India

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RBI

माइक्रोलेटर 'RBI' हे महात्मा गांधींच्या चष्म्याच्या फ्रेमवर दिसायला हवं .

RBI

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RBI500INDIA

माइक्रोलेटर 'RBI500INDIA' हे बँक नोट च्या डाव्या बाजूला असायला हवं.

RBI500INDIA

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