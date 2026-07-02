RBI ने उघड केलं 500 च्या नोटेचं मोठं सिक्रेट! असली-नकली फक्त 10 सेकंदांत ओळखा

Vinod Dengale
सध्याच्या काळात टेक्नोलॉजीत बदल होत असल्याने कॅश स्वरूपात जेव्हा आपण नोटा वापरतो तेव्हा त्यात 500 रुपयांच्या नोटा बनावट असण्याची शक्यता वाढली आहे.
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यावर प्रतिबंध करण्यासाठी आता RBI ने नागरिकांना खरी आणि बनावट नोट कशी ओळखायची हे सांगितले आहे.
How to Identify the Currency Note
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यासाठी तुम्ही भिंगाच्या साहाय्याने माइक्रोलेटरिंग (Microlettering) पाहून नोट खरी आहे की बनावट हे ओळखू शकतात.
Microlettering
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माइक्रोलेटर्स मध्ये कोणत्या ठिकाणी काय असायला हवे हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला खरी आणि बनावट नोट लगेच समजेल.
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माइक्रोलेटर्समध्ये 'भारत' आणि 'INDIA' हे महात्मा गांधींच्या शॉल फोल्डवर असायला हवे.
Bharat and India
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माइक्रोलेटर 'RBI' हे महात्मा गांधींच्या चष्म्याच्या फ्रेमवर दिसायला हवं .
RBI
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माइक्रोलेटर 'RBI500INDIA' हे बँक नोट च्या डाव्या बाजूला असायला हवं.
RBI500INDIA
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What Happens to the Tons of Gold Donated at Tirupati Balaji?
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