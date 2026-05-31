RCB होऊ शकतो IPL 2026 चा विजेता, असं इतिहास सांगतो...

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात ३१ मे रोजी खेळवला जाणार आहे.
बंगळुरूने गुजरातला क्वालिफायर १ सामन्यात पराभूत करत अंतिम सामना गाठला होता, तर गुजरातने क्वालिफायर २ सामन्यात राजस्थानला पराभूत करत अंतिम सामना गाठला.
दरम्यान, आता आयपीएलचा गेल्या ८ वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर बंगळुरू संघ आयपीएल २०२६ स्पर्धा जिंकू शकतात.
कारण गेल्या ८ वर्षात असं प्रत्येकवेळी झालं आहे की क्वालिफायर १ सामना जिंकणारा संघ आयपीएल ट्रॉफी जिंकला आहे.
२०१८, २०२१ आणि २०२३ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने क्वालिफायर १ सामना जिंकल्यानंतर आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती.
२०१९ आणि २०२० मध्ये मुंबई इंडियन्सने क्वालिफायर १ सामना जिंकल्यानंतर आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती.
२०२२ मध्ये गुजरात टायटन्सने, २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने आणि २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने क्वालिफायर १ सामना जिंकल्यानंतर आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती.
त्यामुळे आता बंगळुरूचा प्रयत्न हा इतिहास कायम करण्याचा असेल, तर गुजरात हा इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न करेल.
