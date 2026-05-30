वैभव सूर्यवंशी पॉवरप्लेचा ठरला 'दादा'; 18 वर्षात कोणाला न जमलेला केला पराक्रम

Pranali Kodre
वैभव सूर्यवंशीसाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धा अत्यंत खास ठरली.
राजस्थान रॉयल्स जरी आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या क्वालिफायर २ सामन्यात पराभूत झाली, तरी वैभवच्या खेळीने सर्वांनाच प्रभावित केले.
वैभवने आयपीएल २०२६ हंगामात १६ सामन्यात ४८.५० च्या सरासरीने ७७६ धावा केल्या आहेत. यात त्याच्या ५ अर्धशतकांचा आणि १ शतकाचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे या ७७६ धावांपैकी तब्बल ५२१ धावा त्याने पॉवरप्लेच्या षटकांमध्ये (डावातील १ ते ६ षटके) केल्या आहेत.
त्यामुळे तो आयपीएलच्या इतिहासात एका हंगामात पॉवरप्लेमध्ये ५०० धावांचा टप्पा पार करणारा पहिलाच फलंदाज ठरला आहे.
यापूर्वी आयपीएलच्या एका हंगामात पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम डेव्हिड वॉर्नरच्या नावावर होता.
वॉर्नरने आयपीएल २०१६ मध्ये पॉवरप्लेमध्ये ४७६ धावा केल्या होत्या.
मात्र आता वैभवने वॉर्नरचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडत नवा इतिहास घडवला आहे.
