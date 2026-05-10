पचनाच्या 'या' समस्या असू शकतात पोटाच्या कॅन्सरचे संकेत!

Aarti Badade

पोटाचा कर्करोग; एक गंभीर धोका

कर्करोग हे मृत्यूचे मोठे कारण असून, सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास पोटाचा कर्करोग अत्यंत घातक ठरू शकतो.

भूक न लागणे आणि वजन घटणे

विनाकारण भूक कमी होणे आणि कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय वजन झपाट्याने कमी होणे, हे या आजाराचे सुरुवातीचे धोक्याचे संकेत आहेत.

सतत अपचन आणि पोटात अस्वस्थता

पोटाच्या वरच्या भागात सतत सौम्य वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवत असेल, तर त्याला केवळ गॅस समजून दुर्लक्षित करू नका.

अन्न गिळण्यास त्रास आणि उलट्या

अन्न गिळताना घशात अडकल्यासारखे वाटणे, वारंवार मळमळणे किंवा उलट्या होणे ही आजार बळावल्याची लक्षणे असू शकतात.

शरीरातील रक्ताची कमतरता (ॲनिमिया)

पोटाच्या अंतर्गत रक्तस्त्रावामुळे शरीरात रक्ताची कमतरता निर्माण होते, ज्यामुळे सतत थकवा आणि कमालीचा अशक्तपणा जाणवतो.

मलविसर्जनातील बदल आणि रक्तस्त्राव

काळा किंवा चिकट मल होणे अथवा रक्ताची उलटी होणे हे अत्यंत गंभीर संकेत असून अशा वेळी त्वरित वैद्यकीय मदत घ्यावी.

४० वर्षांनंतर अधिक सतर्क राहा

वय ४० पेक्षा जास्त असेल आणि पचनाच्या तक्रारी जुन्या असतील, तर तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घेणे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

