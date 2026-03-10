ऐकू ते नवलच! जगातील 'या' 10 देशांकडे नाहीये स्वतःची आर्मी, मग कोण करते संरक्षण?

मोनॅकोचे संरक्षण


मोनॅकोच्या संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी फ्रान्सकडे आहे.

मॉरिशसचे सैन्य


मॉरिशसने १९६८ मध्ये आपले सैन्य विसर्जित केले असून, त्याचे संरक्षण अमेरिकेकडे आहे

मार्शल बेटांचे संरक्षण


मार्शल बेटांच्या संविधानानुसार सैन्य तैनात करण्यास मनाई असून संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर आहे.

मकाऊची सुरक्षा


मकाऊची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी चीनकडे आहे.

आइसलँडचे संरक्षण


आइसलँडचे संरक्षण नाटोच्या (विशेषतः अमेरिका, नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या) जबाबदारीत येते.

हाँगकाँगची सुरक्षा


हाँगकाँगच्या सुरक्षेची आणि संरक्षणाची जबाबदारी चीनकडे आहे.

ग्रीनलँडचे संरक्षण


ग्रीनलँडच्या संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी डेन्मार्ककडे आहे.

फॉकलंड बेटांचे संरक्षण


फॉकलंड बेटांच्या संरक्षणाची जबाबदारी युनायटेड किंग्डमकडे आहे.

कुक बेटांची सुरक्षा


कुक बेटांच्या सुरक्षेची आणि संरक्षणाची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियाकडे आहे.

अरुबाचे संरक्षण


अरुबाच्या संरक्षणाची जबाबदारी मुख्यत्वे नेदरलँड्सकडे असून, (फ्रान्स आणि स्पेनचा उल्लेख आहे, परंतु वास्तवात नेदरलँड्स प्राथमिक आहे).

