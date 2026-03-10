Saisimran Ghashi
मोनॅकोच्या संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी फ्रान्सकडे आहे.
Monaco's Defense
मॉरिशसने १९६८ मध्ये आपले सैन्य विसर्जित केले असून, त्याचे संरक्षण अमेरिकेकडे आहे
Mauritius's Military
मार्शल बेटांच्या संविधानानुसार सैन्य तैनात करण्यास मनाई असून संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर आहे.
Marshall Islands' Defense
मकाऊची सुरक्षा आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी चीनकडे आहे.
Macau's Security
आइसलँडचे संरक्षण नाटोच्या (विशेषतः अमेरिका, नॉर्वे आणि डेन्मार्कच्या) जबाबदारीत येते.
Iceland's Defense
हाँगकाँगच्या सुरक्षेची आणि संरक्षणाची जबाबदारी चीनकडे आहे.
Hong Kong's Security
ग्रीनलँडच्या संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी डेन्मार्ककडे आहे.
Greenland's Defense
फॉकलंड बेटांच्या संरक्षणाची जबाबदारी युनायटेड किंग्डमकडे आहे.
Falkland Islands' Defense
कुक बेटांच्या सुरक्षेची आणि संरक्षणाची जबाबदारी ऑस्ट्रेलियाकडे आहे.
Cook Islands' Security
अरुबाच्या संरक्षणाची जबाबदारी मुख्यत्वे नेदरलँड्सकडे असून, (फ्रान्स आणि स्पेनचा उल्लेख आहे, परंतु वास्तवात नेदरलँड्स प्राथमिक आहे).
Aruba's Defense
