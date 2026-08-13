पावसाळ्यात ड्रॅगन फ्रूट खाण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
होय! पावसाळ्यात ड्रॅगन फ्रूट मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला अनेक पोषक घटक मिळण्यास मदत होऊ शकते.
dragon fruit in monsoon
Sakal
ड्रॅगन फ्रूटमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स असल्याने रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार मिळू शकतो.
dragon fruit in monsoon
Sakal
फायबरचे प्रमाण चांगले असल्यामुळे ड्रॅगन फ्रूट पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत करू शकते.
dragon fruit in monsoon
Sakal
यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे आरोग्य टिकवण्यास मदत करू शकतात आणि त्वचेला निरोगी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
dragon fruit in monsoon
Sakal
ड्रॅगन फ्रूटमधील पोषक घटकांचा समावेश संतुलित आहारात केल्यास शरीराला ऊर्जा आणि ताजेतवानेपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.
dragon fruit in monsoon
Sakal
हे फळही प्रमाणात खाणे योग्य असून एकावेळी साधारण एक वाटी इतके प्रमाण पुरेसे ठरू शकते.
dragon fruit in monsoon
Sakal
ड्रॅगन फ्रूट जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास काहींना पोटदुखी, जुलाब किंवा पचनाशी संबंधित त्रास होऊ शकतो.
dragon fruit in monsoon
Sakal
पावसाळ्यात फळ स्वच्छ पाण्याने धुऊन, ताजे आणि खराब झालेले नसल्याची खात्री करूनच ड्रॅगन फ्रूट खा.
dragon fruit in monsoon
Sakal
uric acid level
Sakal