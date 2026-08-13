युरिक ॲसिड वाढलं तर शरीरात काय होतं?

Aarti Badade

युरिक ॲसिड किती असावे?

रक्तातील युरिक ॲसिडची पातळी वय आणि लिंगानुसार बदलते; ती सतत वाढलेली राहिल्यास गाउटचा धोका वाढू शकतो.

uric acid level

|

Sakal

प्रौढ पुरुषांसाठी सामान्य पातळी

प्रौढ पुरुषांमध्ये युरिक ॲसिड साधारण ३.५ ते ७.० mg/dL दरम्यान असू शकते.

uric acid level

|

Sakal

प्रौढ महिलांसाठी सामान्य पातळी

प्रौढ महिलांमध्ये युरिक ॲसिडची सामान्य श्रेणी साधारण २.५ ते ६.० mg/dL मानली जाते.

uric acid level

|

Sakal

मुलांमध्ये पातळी वेगळी असते

० ते १२ वर्षांच्या मुलांमध्ये साधारण २.० ते ५.५ mg/dL, तर किशोरवयात ही श्रेणी वयानुसार बदलू शकते.

uric acid level

|

Sakal

युरिक ॲसिड वाढल्यास काय होते?

युरिक ॲसिड जास्त झाल्यास त्याचे स्फटिक सांध्यांमध्ये साचू शकतात आणि त्यामुळे पायाची बोटे, घोटे किंवा गुडघ्यांमध्ये वेदना व सूज होऊ शकते.

uric acid level

|

Sakal

‘या’ पदार्थांपासून सावध!

रेड मीट, ऑर्गन मीट, काही सी-फूड, मद्यपान, साखरयुक्त पेये आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ युरिक ॲसिड वाढवू शकतात.

uric acid level

|

Sakal

युरिक ॲसिड नियंत्रणात कसे ठेवावे?

भरपूर पाणी प्या, फळे-भाज्या व संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करा आणि नियमित व्यायामासह निरोगी वजन राखण्याचा प्रयत्न करा.

uric acid level

|

Sakal

औषधांबाबत महत्त्वाची टीप

युरिक ॲसिड सतत वाढलेले असल्यास किंवा गाउटची लक्षणे जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि स्वतःहून औषधे सुरू किंवा बंद करू नका.

uric acid level

|

Sakal

तांदळाची भाकरी कोणती खावी? जुना तांदूळ की रेशनचा तांदूळ?

soft rice bhakri

|

Sakal

येथे क्लिक करा