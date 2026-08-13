युरिक ॲसिड वाढलं तर शरीरात काय होतं?

Aarti Badade
रक्तातील युरिक ॲसिडची पातळी वय आणि लिंगानुसार बदलते; ती सतत वाढलेली राहिल्यास गाउटचा धोका वाढू शकतो.
uric acid level
Sakal
प्रौढ पुरुषांमध्ये युरिक ॲसिड साधारण ३.५ ते ७.० mg/dL दरम्यान असू शकते.
uric acid level
Sakal
प्रौढ महिलांमध्ये युरिक ॲसिडची सामान्य श्रेणी साधारण २.५ ते ६.० mg/dL मानली जाते.
uric acid level
Sakal
० ते १२ वर्षांच्या मुलांमध्ये साधारण २.० ते ५.५ mg/dL, तर किशोरवयात ही श्रेणी वयानुसार बदलू शकते.
uric acid level
Sakal
युरिक ॲसिड जास्त झाल्यास त्याचे स्फटिक सांध्यांमध्ये साचू शकतात आणि त्यामुळे पायाची बोटे, घोटे किंवा गुडघ्यांमध्ये वेदना व सूज होऊ शकते.
uric acid level
Sakal
रेड मीट, ऑर्गन मीट, काही सी-फूड, मद्यपान, साखरयुक्त पेये आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ युरिक ॲसिड वाढवू शकतात.
uric acid level
Sakal
भरपूर पाणी प्या, फळे-भाज्या व संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करा आणि नियमित व्यायामासह निरोगी वजन राखण्याचा प्रयत्न करा.
uric acid level
Sakal
युरिक ॲसिड सतत वाढलेले असल्यास किंवा गाउटची लक्षणे जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि स्वतःहून औषधे सुरू किंवा बंद करू नका.
uric acid level
Sakal
soft rice bhakri
Sakal