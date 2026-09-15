गूळ-खोबरे एकत्र खाता? आधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
गूळ आणि खोबरे हे पौष्टिक पदार्थ असून योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास आहारात ऊर्जा आणि काही पोषक घटक मिळू शकतात.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
गुळामध्ये लोहाचे प्रमाण असल्याने तो हिमोग्लोबिनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक पोषणाचा भाग ठरू शकतो.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
खोबऱ्यातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
गुळातील नैसर्गिक साखरेमुळे गूळ-खोबऱ्याच्या सेवनातून शरीराला पटकन ऊर्जा मिळू शकते.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
खोबऱ्यातील विविध पोषक घटक आहाराला पौष्टिक बनवण्यास मदत करतात.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
गूळ आणि खोबरे दोन्हीमध्ये कॅलरीज जास्त असल्याने वजन आणि एकूण आहार लक्षात घेऊन त्याचे सेवन माफक प्रमाणात करावे.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
मधुमेह असणाऱ्यांनी गुळातील साखरेचे प्रमाण लक्षात घेऊन डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सेवन करणे योग्य ठरते.
Jaggery and Coconut Together
Sakal
modak shape
Sakal