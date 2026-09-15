गूळ-खोबरे एकत्र खाता? आधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade

गूळ-खोबरे एकत्र खाता?

गूळ आणि खोबरे हे पौष्टिक पदार्थ असून योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास आहारात ऊर्जा आणि काही पोषक घटक मिळू शकतात.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

हिमोग्लोबिनसाठी फायदेशीर?

गुळामध्ये लोहाचे प्रमाण असल्याने तो हिमोग्लोबिनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक पोषणाचा भाग ठरू शकतो.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

पचनासाठी मदत

खोबऱ्यातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

शरीराला मिळते ऊर्जा

गुळातील नैसर्गिक साखरेमुळे गूळ-खोबऱ्याच्या सेवनातून शरीराला पटकन ऊर्जा मिळू शकते.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

पोषक घटकांचा फायदा

खोबऱ्यातील विविध पोषक घटक आहाराला पौष्टिक बनवण्यास मदत करतात.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

प्रमाण जपून खा

गूळ आणि खोबरे दोन्हीमध्ये कॅलरीज जास्त असल्याने वजन आणि एकूण आहार लक्षात घेऊन त्याचे सेवन माफक प्रमाणात करावे.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

मधुमेह असल्यास काळजी

मधुमेह असणाऱ्यांनी गुळातील साखरेचे प्रमाण लक्षात घेऊन डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सेवन करणे योग्य ठरते.

Jaggery and Coconut Together

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Sakal

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modak shape

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Sakal

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