गिझर ऑन ठेवून आंघोळ करण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
पावसाळा असो वा हिवाळा, गरम पाण्यासाठी गिझरचा वापर होतो. पण आंघोळ करताना गिझर सुरू ठेवणे धोकादायक ठरू शकते.
geyser bathroom safety
Sakal
गिझरमधील हीटिंग कॉइल खराब किंवा गंजलेली असल्यास वीज पाण्यात उतरू शकते. अशावेळी शॉवरमधून करंट लागण्याचा धोका असतो.
geyser bathroom safety
Sakal
आंघोळीच्या वेळी शरीर आणि फरशी ओले असतात. त्यामुळे वीज गळती झाल्यास विजेचा धक्का गंभीर ठरू शकतो.
geyser bathroom safety
Sakal
गिझरचा थर्मोस्टॅट किंवा ऑटो-कट खराब असल्यास पाणी अतितापू शकते. त्यामुळे आतील दाब वाढून गिझरचे नुकसान होण्याचा धोका असतो.
geyser bathroom safety
Sakal
आधी गिझर सुरू करून पाणी गरम करून घ्या. आंघोळीला जाण्यापूर्वी गिझरचा मुख्य स्विच बंद करा.
geyser bathroom safety
Sakal
घरातील गिझरसाठी योग्य अर्थिंग आहे की नाही, हे इलेक्ट्रिशियनकडून तपासून घ्या. यामुळे वीज गळतीचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
geyser bathroom safety
Sakal
बाथरूमच्या सुरक्षेसाठी RCCB/ELCB बसवणे महत्त्वाचे आहे. करंट लीक झाल्यास हे उपकरण वीजपुरवठा आपोआप बंद करण्यास मदत करते.
geyser bathroom safety
Sakal
गिझर सुरू ठेवून आंघोळ करण्याची सवय टाळा. गिझर, वायरिंग, अर्थिंग आणि सेफ्टी डिव्हाइसची वेळोवेळी तपासणी करून घ्या.
geyser bathroom safety
Sakal
Peanuts or Flaxseeds
Sakal