खेकडा खाल्ल्याचे खरंच फायदे आहेत का? कुणी खाऊ नये?

संतोष कानडे
खेकड्याचे मांस हे प्रथिने (प्रोटिन), व्हिटॅमिन B12, झिंक, सेलेनियम आणि कॉपर यांसारख्या पोषक घटकांचा चांगला स्रोत आहे.
यातील उच्च दर्जाची प्रथिने शरीरातील स्नायूंच्या वाढीसाठी आणि दुरुस्तीसाठी उपयुक्त ठरतात.
खेकड्यात व्हिटॅमिन B12 असल्याने लाल रक्तपेशी तयार होण्यास आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यास मदत होते.
त्यातील सेलेनियम आणि झिंक रोगप्रतिकारक शक्तीच्या सामान्य कार्यासाठी महत्त्वाचे पोषक घटक आहेत.
खेकड्याच्या मांसात ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडचे प्रमाण काही इतर समुद्री खाद्यपदार्थांच्या तुलनेत कमी असले तरी ते मिळू शकते.
कॅलरी आणि चरबीचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्यामुळे योग्य प्रमाणात खेकडा संतुलित आहाराचा भाग होऊ शकतो.
मात्र खेकड्यात कोलेस्टेरॉल आणि सोडियमचे प्रमाण लक्षणीय असू शकते, त्यामुळे अति सेवन टाळणे योग्य आहे.
शेलफिशची अॅलर्जी असलेल्या व्यक्तींनी खेकडा खाणे टाळावे, कारण तीव्र अॅलर्जिक प्रतिक्रिया होऊ शकते.
खेकडा नेहमी ताजा आणि पूर्णपणे शिजवून खावा, कारण कच्च्या किंवा अपुऱ्या शिजलेल्या शेलफिशमुळे संसर्गाचा धोका असतो.
एकंदरीत, योग्य प्रमाणात आणि सुरक्षित पद्धतीने खाल्ल्यास खेकडा हा प्रथिने आणि विविध पोषक घटक देणारा पौष्टिक समुद्री आहार ठरू शकतो.