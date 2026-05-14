सोन्यासाठी लोक खाणींमध्ये उतरायचे अन्... अनेक वर्षांनी समोर आलं धक्कादायक वास्तव

Sandip Kapde

इतिहास

रियल केजीएफ म्हणजे फक्त सोन्याची खाण नव्हती, तर भारताच्या औद्योगिक इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय होता.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

वैभव

कोलार गोल्ड फील्ड्समधून निघणारं सोने एकेकाळी ब्रिटनच्या तिजोर्‍या भरत होतं आणि हा भाग जगातील सर्वात मौल्यवान ठिकाणांपैकी मानला जात होता.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

शोध

ब्रिटिश अधिकारी मायकेल लेवेले यांनी जुन्या नोंदींच्या आधारे या भागाचा शोध घेतला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम सुरू झालं.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

विकास

ब्रिटिश काळात केजीएफमध्ये रेल्वे, क्लब, चर्च, इंग्रजी शाळा आणि मोठे बंगले उभे राहिले, त्यामुळे हा भाग आधुनिक शहरासारखा विकसित झाला.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

वीज

१९०२ मध्ये कावेरी नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पामुळे केजीएफमध्ये वीज पोहोचली आणि तो आशियातील सुरुवातीच्या विद्युत शहरांपैकी एक ठरला.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

गहराई

केजीएफमधील चॅम्पियन रीफ खाण तब्बल ३.२ किलोमीटर खोल होती आणि ती जगातील सर्वात खोल खाणींपैकी गणली जात होती.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

उष्णता

खाणींच्या आत तापमान इतकं वाढत होतं की काम करणाऱ्या मजुरांना श्वास घेणंही कठीण होतं.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

संघर्ष

हजारो मजुरांनी जीव धोक्यात घालून सोनं बाहेर काढलं, पण अनेकांना गंभीर आजार आणि अपघातांना सामोरं जावं लागलं.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

घसरण

कालांतराने खाणींतून सोन्याचं उत्पादन कमी होत गेलं आणि खर्च वाढल्यामुळे केजीएफ आर्थिक संकटात सापडला.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

राष्ट्रीयकरण

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने केजीएफचा ताबा घेतला, मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे परिस्थिती सुधारू शकली नाही.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

बंद

२००१ मध्ये केजीएफ कायमस्वरूपी बंद करण्यात आलं आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

वास्तव

आजचा केजीएफ ओसाड आणि शांत दिसतो, जिथे जुन्या इमारतींचे अवशेष आणि विषारी कचऱ्याचे ढिगारेच उरले आहेत.

Real KGF Truth Revealed

|

esakal

शेगावजवळचं रहस्यमय ठिकाण! जंगलाच्या मध्यभागी वसलेली सितान्हानी, थंड हवेचं निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ, कसं जाल? 

Hidden Sitanhani Near Shegaon

|

esakal

येथे क्लिक करा