17 व्या शतकात बांधलेल्या मुरुड-जंजिरा किल्ल्याचं खरं नाव काय? जाणून घ्या इतिहास

Aarti Badade
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड समुद्रकिनाऱ्याजवळ १७ व्या शतकात बांधलेला हा जलदुर्ग आजही लाटांशी झुंज देत दिमाखात उभा आहे.
आपण याला मुरुड-जंजिरा म्हणून ओळखतो, पण इतिहासानुसार या किल्ल्याचे खरे नाव 'जजीरे मेहरुब' असे आहे.
अरबी भाषेत 'जजीरे' या शब्दाचा अर्थ होतो पाण्याने वेढलेले बेट. हा किल्ला चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला असल्याने त्याला जंजिरा म्हटले जाते.
मेहरुब या शब्दाचा अर्थ चंद्रकोर असा होतो. किल्ल्याचा आकार आणि त्याची रचना लक्षात घेऊन हे नाव देण्यात आले असावे
मुरुड-जंजिरा हा भारतातील अशा दुर्मिळ किल्ल्यांपैकी एक आहे, जो अनेक आक्रमणे होऊनही कधीही कोणाला जिंकता आला नाही.
हा किल्ला समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात असूनही, किल्ल्याच्या आत पिण्याच्या पाण्याचे दोन मोठे तलाव आहेत, जे आजही पर्यटकांना थक्क करतात.
सिद्दी राजवटीचा हा किल्ला मराठा साम्राज्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा होता. शिवछत्रपतींपासून ते संभाजी महाराजांपर्यंत सर्वांनी हा किल्ला जिंकण्याचे प्रयत्न केले होते.
इतिहास, वास्तुकला आणि अथांग समुद्र पाहायचा असेल, तर जंजिरा किल्ल्याला नक्की भेट द्या. किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा जवळ गेल्याशिवाय दिसत नाही, हे याचं मोठं वैशिष्ट्य आहे.
