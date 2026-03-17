केमिकल की नैसर्गिक? 'या’ सोप्या टिप्सने ओळखा अस्सल पिकलेली केळी!

Aarti Badade
केळी केवळ ऊर्जेचा स्रोत नसून त्वचा चमकदार बनवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर असतात.
आजकाल नफा कमवण्यासाठी केळी पिकवण्यासाठी 'कॅल्शियम कार्बाइड' सारख्या अत्यंत हानिकारक रसायनांचा वापर केला जातो.
केळी एका भांड्यात पाण्यात टाका; जर ते बुडाले तर ते नैसर्गिक आहे आणि जर पाण्यावर तरंगले तर समजा ते केमिकलने पिकवलेले आहे.
नैसर्गिकरित्या पिकलेल्या केळ्यांना एक सौम्य, गोड आणि ताजा सुगंध असतो, तर केमिकलने पिकवलेल्या केळ्यांना उग्र किंवा रसायनांचा वास येतो.
केमिकलने पिकवलेली केळी दिसायला अत्यंत चमकदार आणि गडद पिवळी असतात, तर नैसर्गिक केळी फिकट पिवळी आणि कमी चमकदार दिसतात.
केळी पूर्ण पिवळी असूनही जर त्याचे देठ हिरवे दिसत असेल, तर ते केमिकल वापरून पिकवलेले असण्याची दाट शक्यता असते.
केमिकलने पिकवलेली केळी खाल्ल्याने पोटाचे विकार आणि इतर गंभीर आजार होऊ शकतात, त्यामुळे खरेदी करताना नेहमी सावधगिरी बाळगा.
