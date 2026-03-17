कलिंगडावर मीठ घालण्याचे ‘हे’ कॉम्बिनेशन फायदेशीर की नुकसानकारक?

Aarti Badade
उन्हाळ्यात कलिंगड केवळ चविष्ट लागत नाही, तर शरीराला हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी आणि उष्णतेपासून आराम देण्यासाठी ते अत्यंत गुणकारी मानले जाते.
Watermelon with salt benefits and Side effects
Sakal
अनेक लोक कलिंगडाची चव वाढवण्यासाठी त्यावर मीठ शिंपडतात. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे चव तर सुधारतेच, पण काही आरोग्यदायी फायदेही मिळतात.
कलिंगडावर मीठ टाकल्याने त्यातील रसाचे प्रमाण वाढते. यामुळे उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण (Hydration) योग्य राखण्यास अधिक मदत होते.
कलिंगडामध्ये 'लायकोपीन' सारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. मीठ टाकल्यामुळे शरीर हे घटक अधिक प्रभावीपणे शोषून घेऊ शकते.
उन्हाळ्यात घामावाटे शरीरातील क्षार बाहेर पडतात. मिठासोबत कलिंगड खाल्ल्याने शरीरातील इलेक्ट्रोलाईट्सचे प्रमाण संतुलित राहण्यास मदत होते.
जर तुम्हाला High BP (उच्च रक्तदाब) असेल, तर कलिंगडावर मीठ टाकणे टाळावे; मिठातील सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते.
पांढऱ्या मिठाऐवजी काळे मीठ किंवा सैंधव मीठ वापरणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आणि पचनासाठी उत्तम ठरते.
रक्तदाबाची समस्या असल्यास कलिंगडातील 'सिट्रुलीन'चा फायदा घेण्यासाठी ते कोणत्याही मसाल्याशिवाय नैसर्गिक स्वरूपात खाणेच सर्वात सुरक्षित आहे.
