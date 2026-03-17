कलिंगडावर मीठ घालण्याचे ‘हे’ कॉम्बिनेशन फायदेशीर की नुकसानकारक?

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील आवडते फळ

उन्हाळ्यात कलिंगड केवळ चविष्ट लागत नाही, तर शरीराला हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी आणि उष्णतेपासून आराम देण्यासाठी ते अत्यंत गुणकारी मानले जाते.

मीठ आणि चवीचा संगम

अनेक लोक कलिंगडाची चव वाढवण्यासाठी त्यावर मीठ शिंपडतात. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे चव तर सुधारतेच, पण काही आरोग्यदायी फायदेही मिळतात.

हायड्रेशनमध्ये होते वाढ

कलिंगडावर मीठ टाकल्याने त्यातील रसाचे प्रमाण वाढते. यामुळे उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण (Hydration) योग्य राखण्यास अधिक मदत होते.

पोषक घटकांचे शोषण

कलिंगडामध्ये 'लायकोपीन' सारखे महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. मीठ टाकल्यामुळे शरीर हे घटक अधिक प्रभावीपणे शोषून घेऊ शकते.

इलेक्ट्रोलाईट्सची पूर्तता

उन्हाळ्यात घामावाटे शरीरातील क्षार बाहेर पडतात. मिठासोबत कलिंगड खाल्ल्याने शरीरातील इलेक्ट्रोलाईट्सचे प्रमाण संतुलित राहण्यास मदत होते.

उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांनी राहावे सावध

जर तुम्हाला High BP (उच्च रक्तदाब) असेल, तर कलिंगडावर मीठ टाकणे टाळावे; मिठातील सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते.

पांढऱ्या मिठाऐवजी 'हे' वापरा

पांढऱ्या मिठाऐवजी काळे मीठ किंवा सैंधव मीठ वापरणे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आणि पचनासाठी उत्तम ठरते.

नैसर्गिक स्वरूपात खाणे उत्तम

रक्तदाबाची समस्या असल्यास कलिंगडातील 'सिट्रुलीन'चा फायदा घेण्यासाठी ते कोणत्याही मसाल्याशिवाय नैसर्गिक स्वरूपात खाणेच सर्वात सुरक्षित आहे.

