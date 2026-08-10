Red Amaranth Benefits : पावसाळ्यात तांबडी माठ भाजी खाणे सुरक्षित आहे का? खाण्यापूर्वी 'ही' काळजी नक्की घ्या, मिळतील अनेक फायदे

बाळकृष्ण मधाळे

तांबड्या माठाचे आरोग्यादायी फायदे

पावसाळ्यात बाजारात विविध प्रकारच्या पालेभाज्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्यापैकी तांबडा माठ म्हणजेच, लाल माठ ही पौष्टिक आणि आरोग्यासाठी उपयुक्त भाजी मानली जाते. मात्र, पावसाळ्यात भाजी खाण्यापूर्वी ती स्वच्छ धुऊन आणि पूर्णपणे शिजवून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Lal Math Benefits

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अशक्तपणा कमी करण्यास उपयुक्त

तांबड्या माठामध्ये लोह (Iron) आणि फोलेट मुबलक प्रमाणात आढळते. त्यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिनच्या निर्मितीस मदत होऊ शकते. परिणामी, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी ही भाजी आहारात उपयुक्त ठरू शकते.

Lal Math Benefits

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esakal

पालेभाजीत कोणते घटक?

या पालेभाजीत जीवनसत्त्व A, जीवनसत्त्व C आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. पावसाळ्यात विविध संसर्गांचा धोका वाढत असल्याने शरीराची प्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी संतुलित आहारासोबत तांबडा माठ फायदेशीर ठरू शकतो.

Lal Math Benefits

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esakal

बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते

तांबड्या माठामध्ये फायबरचे प्रमाण चांगले असल्यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या कमी करण्यास मदत होऊ शकते. तसेच आतड्यांचे आरोग्य चांगले राखण्यास आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यासही या भाजीचा फायदा होतो.

Lal Math Benefits

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esakal

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

यातील बीटा-कॅरोटीन आणि जीवनसत्त्व A डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत. यासोबतच त्वचेचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यासही या पोषक घटकांची मदत होऊ शकते.

Lal Math Benefits

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esakal

हाडांचे आरोग्य चांगले राहते

तांबड्या माठात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि जीवनसत्त्व K यांसारखे पोषक घटक आढळतात. त्यामुळे हाडांचे आरोग्य चांगले राखण्यास आणि हाडांची मजबुती टिकवण्यास मदत होऊ शकते.

Lal Math Benefits

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esakal

हृदयाच्या आरोग्यासाठीही लाभदायक

याशिवाय, या भाजीतील पोटॅशियम आणि नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तदाबाचे संतुलन राखण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठीही तांबडा माठ आहाराचा पौष्टिक भाग ठरू शकतो.

Lal Math Benefits

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esakal

प्रौढ व्यक्तींनी किती भाजी खावी?

निरोगी प्रौढ व्यक्ती तांबडा माठ आठवड्यातून २ ते ३ वेळा इतर पालेभाज्यांसोबत आळीपाळीने आहारात समाविष्ट करू शकते. मात्र कोणत्याही एका भाजीवर अवलंबून न राहता विविध भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा समतोल आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.

Lal Math Benefits

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esakal

तांबडा माठ खाताना काय काळजी घ्यावी?

पावसाळ्यात तांबडा माठ स्वच्छ धुऊन, खराब पाने काढून पूर्णपणे शिजवून आणि ताजीच खावी. योग्य स्वच्छता व शिजवण्याची काळजी घेतल्यास ही पौष्टिक भाजी आहारात समाविष्ट करता येते.

Lal Math Benefits

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esakal

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