Red Banana Benefits : दिसायला लाल अन् आरोग्यासाठी वरदान! 100 ग्रॅम लाल केळामधून शरीराला मिळतात 'हे' महत्त्वाचे व्हिटॅमिन्स

बाळकृष्ण मधाळे

लाल केळी खाण्याचे जबरदस्त फायदे

केळ हे आपल्या दैनंदिन आहारातील अत्यंत पौष्टिक आणि सहज उपलब्ध फळ मानले जाते. सामान्य पिवळ्या केळ्यांप्रमाणेच लाल केळीही आरोग्यासाठी अतिशय लाभदायक मानली जातात.

लाल केळांमध्ये कोणते पोषक घटक असतात?

लाल केळी दिसायला आकर्षक असून त्यांची साल लालसर रंगाची असते. ही केळी अनेक जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असतात.

शरीराला किती व्हिटॅमिन मिळते?

Healthline च्या माहितीनुसार, सुमारे १०० ग्रॅम वजनाच्या एका लहान लाल केळामधून शरीराला व्हिटॅमिन B6 च्या दैनंदिन गरजेपैकी जवळपास २८ टक्के आणि व्हिटॅमिन C चे सुमारे ९ टक्के प्रमाण मिळते.

पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमचा उत्तम स्रोत

लाल केळामध्ये पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात असते. पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठीही उपयुक्त ठरते. तसेच, मॅग्नेशियममुळे स्नायू आणि हाडे मजबूत राहण्यास मदत मिळते.

डोळे आणि पचनासाठी फायदेशीर

या केळांमध्ये ‘ल्युटीन’ नावाचा घटक आढळतो, जो डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्याचबरोबर लाल केळांमध्ये फायबर आणि प्रथिनांचेही चांगले प्रमाण असते. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.

लाल केळी कुठे आढळतात?

भारतामध्ये लाल केळी मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. याशिवाय ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज आणि अमेरिकेतही त्यांची लागवड केली जाते.

सामान्य केळीही तितकीच उपयुक्त

बाजारात सहज मिळणाऱ्या पिवळ्या केळ्यांमध्येही पोटॅशियम, फायबर, प्रथिने आणि इतर आवश्यक पोषक घटक भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे लाल असो वा पिवळे केळ हे आरोग्यासाठी लाभदायकच मानले जाते.

